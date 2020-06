Nina Moric | Ecco il nuovo fidanzato (scambiato per Fabrizio Corona)

Nina Moric ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato: l’uomo misterioso però assomiglia moltissimo a Fabrizio Corona. Che sia un nuovo Mark Caltagirone?

Modella e madre, personaggio televisivo corteggiatissimo dalla televisione trash, al centro del gossip da moltissimi mesi e in balìa di una vera e propria tempesta sentimentale, Nina Moric negli ultimi mesi ha dovuto affrontare la fine della storia con Luigi Mario Favoloso e sembrava decisa a dedicarsi soltanto a se stessa.

Dopo aver addirittura annunciato di voler abbandonare i social network però, la bellissima modella croata è tornata sui suoi passi ed è tornata a parlare e a far parlare di sé.

Dopo aver riempito il proprio profilo Instagram con molte vecchie fotografie e con alcune foto insieme a Carlos, Nina ha deciso di fare il grande passo e di uscire allo scoperto con i propri follower, parlando del suo nuovo amore.

Il fidanzato di Nina Moric, così simile a Corona

L’amore tra Fabrizio Corona e Nina Moric non è mai stato un amore tranquillo. Al contrario, i due hanno sempre avuto una relazione burrascosa, fatta di allontanamenti e riavvicinamenti, di profondi conflitti per l’educazione e per l’affidamento di Carlos e anche, nell’ultimo periodo, di una ritrovata complicità.

In molti sono convinti che Fabrizio Corona sia il grande amore di Nina Moric e che i due siano ancora legati da qualcosa che vada oltre la semplice stima reciproca, l’affetto e il normale rapporto tra ex coniugi ma Nina e Fabrizio non hanno mai confermato in maniera ufficiale un ritorno di fiamma.

Nel frattempo, mentre Fabrizio passava dalla relazione con Silvia Provvedi a quella (brevissima quanto memorabile) con Asia Argento, Nina tentava disperatamente di gestire l’amore per un altro uomo piuttosto complesso: Luigi Favoloso.

I due hanno avuto una relazione per circa cinque anni e anche la storia con Luigi non è stata priva di allontanamenti, conflitti e ritorni di fiamma.

Da un certo punto in poi le cose sono degenerate e la coppia è definitivamente scoppiata dopo le accuse di violenza domestica partite da Nina Moric contro Favoloso, colpevole di aver picchiato sia lei sia suo figlio Carlos.

Quest’ultimo per un periodo si è addirittura dato alla macchia, sparendo per giorni senza dare proprie notizie e facendo preoccupare moltissimo la famiglia e moltissimi fan. Alcuni sospettarono che Favoloso preferì sparire dalla circolazione perché temeva ritorsioni da parte di Fabrizio Corona.

Accantonata finalmente la parentesi Favoloso (che oggi è tornato alla ribalta del gossip con una nuova e turbolenta storia d’amore, stavolta con Elena Morali) Nina Moric ha trascorso un periodo dedicandosi solo a se stessa e alla propria rinascita.

Pur non avendo mai parlato di relazioni amorose o anche simpatie particolari, all’improvviso la Moric ha deciso di pubblicare una bellissima foto in bianco e nero (che sembra però poco naturale e molto costruita) che la ritrae assieme a un uomo misterioso.

L’uomo, di cui si può vedere soltanto una metà del viso, a causa della posizione e dei capelli, assomiglia in maniera impressionante a Fabrizio Corona, tanto che molti follower di Nina si sono chiesti se non fosse proprio Fabrizio a comparire nella fotografia.

Prima che partissero strane voci in merito a un improvviso ritorno con l’ex marito, Nina ha voluto mettere immediatamente le cose in chiaro: il suo nuovo fidanzato, di cui nessuno sapeva nulla fino al momento in cui lei ha deciso di parlarne pubblicamente sui social, non è Corona e soprattutto non c’entra niente con il mondo dello spettacolo.

L’uomo, secondo quanto ha specificato la Moric, sarebbe un imprenditore e non avrebbe alcun interesse a farsi pubblicità attraverso i canali televisivi… una definizione molto simile a quella che la Prati diede a suo tempo in merito a Mark Caltagirone.

C’è da dire che in questa affermazione non si può non notare un riferimento diretto a Luigi Favoloso, che ha conosciuto la grande notorietà partecipando al Grande Fratello 15, l’edizione popolata da persone comuni che però avevano rapporti di amicizia, amore o parentela con personaggi famosi. Favoloso, quindi, fu scelto proprio in virtù della storia con la Moric e da allora ha fatto di tutto per diventare un personaggio televisivo a tutti gli effetti (seguito a ruota dalla madre Loredana).

Non appena è stata data la notizia in merito al suo nuovo fidanzato, Nina Moric è stata subissata di domande in merito a una possibile partecipazione a Temptation Island.

Anche su questo punto la modella è stata assolutamente chiara: “Piuttosto che andare a Temptation Island mi ritiro” ha dichiarato Nina, che ha definito anche “morti di fama” coloro che decidono di partecipare a quel genere di reality. “Io ho avuto un percorso diverso” ha voluto sottolineare, riferendosi alla propria lunga carriera di modella e di fotomodella.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Federico Fashion style (@federico_fashion_style) in data: 6 Giu 2019 alle ore 10:49 PDT

Non molto dopo aver pubblicato la fotografia, Nina Moric ha deciso di disattivare i commenti per impedire che si formasse un’ennesima tempesta mediatica sul suo profilo. Nel frattempo però la fotografia è stata messa tra le storie in evidenza e come “titolo” della storia Nina ha scelto … una banana. Che sia un’allusione?

E se l’uomo capace di farla sentire una “vera donna” (come ha scritto la stessa Nina) non fosse altro che Federico Fashion Style, amico della Moric da molti anni?