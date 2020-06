Loredana Fiorentino, madre di Luigi Favoloso, continua a difendere suo figlio e rigetta le accuse della Moric con un appello diretto.

Durante l’ultima puntata di Live – Non È La D’Urso, Loredana Fiorentino è intervenuta per parlare dell’intricata vicenda che coinvolge Luigi Mario Favoloso, Nina Moric ed Elena Morali.

Luigi Favoloso è attualmente accusato di maltrattamenti e stalking da Nina Moric, che ha presentato una denuncia contro di lui e che sta attendendo l’avanzamento del processo a carico del suo ex fidanzato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nina Moric smaschera Luigi Favoloso dopo Live: “Voleva uccidermi”

Nel frattempo Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali hanno cominciato una relazione che, dopo aver superato qualche crisi, attualmente sembra piuttosto solida.

La Moric ha sostenuto però di aver ricevuto una telefonata da parte di Elena Morali la quale avrebbe chiesto il suo aiuto e avrebbe accusato Luigi Favoloso di essere un ricattatore.

La telefonata, che la Moric afferma di aver registrato e di aver consegnato agli inquirenti, sarebbe durata ben 4 ore. La famiglia favoloso e in particolare la madre di Luigi, Loredana, ha deciso di sostenere una versione differente dei fatti, affermando che in realtà sia stata la Moric a chiamare Elena Morali per metterla sotto pressione per estorcerle dichiarazioni contro Luigi.

La Fiorentino, che si è sempre esposta moltissimo per difendere suo figlio, è stata messa alla prova attraverso un confronto diretto con il Direttore di Novella 2000, Roberto Alessi e Alba Parietti.

Alla fine del confronto, la Madre di Favoloso ha lanciato un durissimo attacco a Nina Moric.

Loredana Fiorentino: “Nina Moric, noi esistevamo anche prima di te”

Secondo il direttore Alessi Luigi Favoloso ha sbagliato clamorosamente in qualità di uomo. Secondo Alessi, infatti, uno dei compiti di un uomo alla fine di una relazione è quello di resistere alle provocazioni e di evitare di parlar male delle proprie ex compagne, cosa che Favoloso avrebbe fatto in più di un’occasione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nina Moric ha aggredito il cane di Luigi Favoloso? Lei rompe il silenzio

Inoltre, il Direttore di Novella 2000 ha espresso un pensiero comune a moltissimi telespettatori: “Non è che tuo figlio se le sceglie così?” ha chiesto Alessi alla Fiorentino. “Con una commedia dietro che non si sa fino a che punto è recitata?”

Sono stati in molti finora a pensare che tutte le rocambolesche avventure amorose di Favoloso siano state orchestrate ad arte proprio da lui e che Luigi ami scegliersi compagne problematiche, dal carattere complesso.

In realtà non troppi giorni fa era stata la stessa madre di Favoloso a rivolgere un appello al figlio e a trarre dal suo comportamento le stesse conclusioni di Roberto Alessi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Luigi Favoloso | Parla la madre: “Figlio mio, forse devi farti curare”

Come la Moric, infatti, Elena Morali ha alle spalle un periodo molto difficile dal punto di vista sentimentale: dopo aver mandato a monte il matrimonio con Gianluca Fubelli (in arte Scintilla), la Morali ha cominciato una relazione a tre con Lorenzo, l’uomo che secondo la Moric era presente alla famosa telefonata durata quattro ore.

Loredana Fiorentino si è limitata a rispondere con un’alzata di spalle: “Mio figlio fa le scelte che vuole, non è colpa mia” ha affermato la donna, che ha anche sottolineato quanto a lungo il figlio abbia sopportato i comportamenti della Moric prima di cominciare a parlare pubblicamente di lei in maniera critica.

Per quanto riguarda invece la Moric, la Fiorentino è convinta che sia stata Nina ad architettare tutto ai danni di Elena e Luigi, ottenendo da Elena delle dichiarazioni false e inesatte da poter utilizzare nel corso del processo contro Luigi.

Al termine della sua arringa in difesa del figlio, la Fiorentino ha sostenuto un lungo monologo rivolto direttamente a Nina Moric, che in passato aveva accusato la famiglia Favoloso di approfittare della notorietà di Nina per diventare personaggi pubblici.

“Siamo sempre esistiti prima di te, Nina. Eravamo molto più sereni di te nella nostra famiglia” ha affermato la madre di Luigi Favoloso, che ha voluto anche difendersi dalle accuse di essere insensibile nei confronti di una donna vittima di violenze com’è stata Nina. È sembrato che la Fiorentino alludesse a episodi di violenza presenti anche nel suo passato, anche se in maniera piuttosto velata: “Lo sai cos’ho trascorso nei miei 50 anni? Io sono sempre vicina alle donne che soffrono, perché ho sofferto molto in un modo o nell’altro. Forse un giorno racconterò la mia vita”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Mondo dei VIP🌍 (@il_trashdeivip) in data: 1 Giu 2020 alle ore 6:10 PDT

Non è improbabile che quest’ipotesi possa concretizzarsi nelle prossime settimane e che Loredana Fiorentino sia ancora ospite della D’Urso, che comunque nelle scorse settimane non aveva risparmiato critiche nei confronti di Luigi ed Elena.