Nina Moric ha aggredito il cane di Luigi Favoloso? Lei rompe il silenzio

Nina Moric ha scelto di replicare su Instagram alle accuse che la vedrebbero aver aggredito il cane di Luigi Favoloso

Nina Moric, più volte nel corso delle varie puntate di Live Non è la d’Urso, è stata accusata di aver morso il cane di Luigi Favoloso. Un’affermazione decisamente bizzarra e inverosimile, che tanto ha fatto discutere il pubblico del piccolo schermo che ha spinto l’ex di Fabrizio Corona a rompere il silenzio sui social, rivelando la sua versione della storia riguardo l’aggressione del cane della famiglia Favoloso.

“Voglio un bene immenso a quel cane” ha esordito Nina Moric dopo Live Non è la d’Urso. “Mi spezza il cuore sentire assurdità del genere sul mio conto. La lasciavo perfino dormire con me” ha proseguito l’ex di Luigi Favoloso. “Sono sicura che qualora dovessi incontrarla, sarebbe felicissima di rivedermi” ha concluso la Moric, specificando di non aver mai morso quel cane.

Nina Moric, che ieri si è imbattuta nella furia di Barbara d’Urso che l’ha accusata di non avere rispetto per nessuno, ha voluto chiarire ancora una volta che ha scelto di non prendere più parte a nessun programma televisivo, ribadendo che la sua “lotta” con Luigi Favoloso avverrà nelle sedi opportune e non a Live Non è la d’Urso.

“Scatenate pure l’inferno, bruciatemi al rogo, ma stasera non ci sarò” ha scritto la bella modella croata. “Non verrò in tv non perché ho paura del confronto, ma perché mi sono state confermate alcune conseguenze giuridiche a causa delle mie apparizioni in tv” ha proseguito. “Ho sbagliato a presentarmi in passato, ma ammetto i miei errori” ha concluso.

Il pubblico, almeno per il momento, non assisterà più a nessuno scontro tra Nina Moric e Luigi Favoloso. Soprattutto dopo che la modella ha scelto di sottoporsi alla macchina della verità e ha dovuto specificare che non era sotto effetto di nessuna sostanza.

Nina Moric spera, con le sue parole, di aver fatto chiarezza su quanto affermato contro di lei da Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso.