Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità di Live Non è la d’Urso: ecco il verdetto dell’apparecchio su Luigi Favoloso

Nina Moric ha scelto di sottoporsi, in collegamento dalla sua abitazione, alla macchina verità, simbolo ormai di Live Non è la d’Urso.

Barbara le ha posto, ovviamente, domande sul suo rapporto con Luigi Favoloso, andando a chiedere anche se lei si è realmente sottoposta ad un intervento di liposuzione così come è stato insinuato dal suo ex fidanzato e successivamente confermato da tre medici interpellati dagli autori di Barbara d’Urso.

Nina Moric si è sottoposta alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso e il verdetto ha fatto arrabbiare e non poco alcuni degli ospiti presenti in studio.

Live Non è la d’Urso | Nina Moric non ha mentito su Luigi Favoloso?

La macchina della verità ha risultato che Nina Moric a Live Non è la d’Urso, che qualche giorno fa aveva smentito la sua presenza all’interno del programma di successo di canale 5, non ha mai mentito. Ovviamente ricordiamo che la macchina della verità non è usata all’interno dei tribunali perché non risulta essere attendibile al 100%, ma è da apprezzare che l’ex di Luigi Favoloso abbia scelto di mettersi ancora una volta in gioco.

Nina ha affermato di non essersi mai sottoposta ad un intervento di liposuzione, anche se la macchina in un primo momento aveva avuto non pochi dubbi sulla sincerità della risposta, e che non ha assolutamente utilizzato tutto questo per vendicarsi di lui. Nina Moric da Barbara d’Urso, seppur in collegamento, è apparsa piuttosto giù di morale, probabilmente, come affermato da lei stessa, poiché stanca di tutto questo e non vede l’ora che quest’incubo finisca.

In studio a Luigi Favoloso, che sembrerebbe essere coinvolto anche nel caso di Mark Caltagirone, e la sua famiglia hanno insinuato che Nina fosse sotto l’effetto di psicofarmaci che avrebbero alterato il verdetto delle risposte.

Nina Moric, nonostante si sia messa nuovamente in gioco, non riesce però a farsi credere dal pubblico del piccolo schermo che continua a dubitare della sua buona fede.