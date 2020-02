Barbara d’Urso perde la calma con Nina Moric: “Non sa cos’è il rispetto”

Barbara d’Urso ha perso la calma con Nina Moric che non ha rispettato i patti stabiliti dando buca a Live Non è la d’Urso

Nina Moric, come annunciato nel corso della settimana a Pomeriggio 5, avrebbe dovuto presenziare stasera a Live Non è la d’Urso, ma non si è presentata in puntata. La padrona di casa non ha reagito bene di fronte alla scelta della modella di non presentarsi, all’ultimo secondo, in puntata e nel corso della diretta Barbara d’Urso non gliele ha di certo mandate a dire.

“Nina non si è capito se stasera c’è o non c’è” ha esordito la conduttrice. “Mi hanno detto che ha preferito andarsene e mi sta scrivendo una lettera” ha proseguito. “E’ inutile che mi scrive una letterina come i bambini. Nina non è affidabile, non ha la minima idea di cosa sia il rispetto!”

Nessuno si sarebbe mai aspettato di vedere Barbara d’Urso contro Nina Moric a Live, ma la conduttrice non ha apprezzato la mancanza di rispetto della sua ospite. Anche se quest’ultima ha replicato su Instagram, raccontando una versione della storia completamente differente.

Nina Moric smentisce Barbara d’Urso a Live: “Sei una bugiarda!”

Nina Moric, prima che la conduttrice di Live Non è la d’Urso, che prima di parlare del caso di Luigi Favoloso ha ospitato Giuseppe Conte in collegamento, la rimproverasse, aveva scritto che non si spiega come mai continuassero a nominarla visto che lei aveva specificato più volte che non avrebbe preso parte alla trasmissione.

Barbara d’Urso però racconta un’altra versione della storia e dopo che ha rimproverato la modella croata in diretta, lei ha sbottato sui social.

“Non sto scrivendo nessuna lettera” ha esordito Nina Moric su Live Non è la d’Urso. “Sei una bugiarda!” ha proseguito, ma la bella conduttrice partenopea non ha ancora replicato al messaggio di Nina.

Una puntata difficile quella di questa sera che, a causa del corona virus, Barbara d’Urso sta conducendo Live con lo studio vuoto.

Barbara d’Urso sceglierà di perdonare Nina Moric, per non essersi presentata in puntata, oppure farà cadere la storia nel dimenticatoio?