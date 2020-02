Live Non è la d’Urso | Luigi Favoloso è coinvolto nel caso di Mark Caltagirone? La verità di Gianluigi Nuzzi

Luigi Favoloso ha scelto di sottoporsi anche questa settimana alle 5 sfere di Live Non è la d’Urso. Durante questo momento, Gianluigi Nuzzi ha rivelato che l’ex fidanzato di Nina Moric era coinvolto nel caso di Mark Caltagirone.

Secondo il conduttore di Quarto Grado, Luigi sarebbe coinvolto nel caso provando a procurare una finta carta di identità a nome di Mark Caltagirone, utilizzando una foto di un suo amico. Favoloso ha smentito il tutto, affermando di aver incontrato davvero un uomo con quel nome ma che nulla a che vedere con il caso di Pamela Prati.

Luigi Favoloso è coinvolto nel caso di Mark Caltagirone? Secondo Gianluigi Nuzzi assolutamente sì.

Leggi anche:

Nina Moric asfalta il padre di Luigi Favoloso a Live. D’Urso interviene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Luigi Favoloso ha inscenato la fuga: la testimonianza a Live Non è la d’Urso

Luigi Favoloso, che aveva accusato Nina Moric di aver mentito sull’intera vicenda, durante il momento delle 5 sfere ha avuto modo di poter ascoltare un’altra testimonianza sul caso.

Questa volta a parlare è stato il suo autista che ha sostenuto la tesi della bella modella croata, affermando che il suo ex fidanzato aveva organizzato il tutto per tornare alla ribalta e che gli aveva perfino offerto mille euro per continuare a mantenere il gioco. Lui si sarebbe rifiutato e per questo motivo avrebbe raccontato la verità agli autori di Live Non è la d’Urso.

Luigi, anche questa volta, ha smentito il tutto sostenendo che quando affermato dall’uomo è assolutamente falso e dalla sua ha la prova dei tre medici interpellati da Barbara d’Urso che gli hanno confermato che Nina Moric ha subito un intervento di liposuzione e che non avrebbe subito violenza.

Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso ha riscontrato, ancora una volta, successo tra il pubblico da casa che credono alla sua versione della storia.

Leggi anche:

Luigi Favoloso | Carlos difende Nina Moric | Lei sbotta: “Basta gossip!”

Oltre a Luigi Favoloso, questa ci sarà ci sarà anche Nina Moric a Live Non è la d’Urso, che ha scelto di sottoporsi alla macchina della verità.