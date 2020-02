Giuseppe Conte a Live Non è la d’Urso | La stoccata a Salvini – VIDEO

Giuseppe Conte a Live Non è la d’Urso ha fatto chiarezza sul Coronavirus e a concluso lanciando una frecciata a Matteo Salvini

Giuseppe Conte a Live Non è la d’Urso ha fatto chiarezza sul Corona Virus, provando a tranquillizzare i telespettatori di canale 5.

Il premier ha affermato che non ci sarà assolutamente nessun rischio di carestia o di carenza di farmaci, quindi è inutile farne scorta. Conte ha anche rivelato di aver provato a mettersi in contatto con Matteo Salvini, così come altri politici, per avere il suo aiuto, ma non ha ricevuto nessuna risposta da parte sua.

Leggi anche:

Coronavirus | Terzo decesso in Italia: è una donna lombarda – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Non mi sorprende, ci ho lavorato 15 mesi. So com’è fatto” ha concluso Giuseppe Conte contro Matteo Salvini in diretta su canale 5.