GF Vip | Clizia squalificata? Parla l’Associazione Nazionale dei Carabinieri

GF Vip | Clizia Incorvaia è al centro delle polemica per aver dato del mafioso ad Andrea Denver. Tanto da far intervenire pubblicamente l’associazione nazionale dei carabinieri

Clizia Incorvaia non riesce proprio a stare lontana delle polemiche. Se prima del suo ingresso al GF Vip non si faceva altro che parlare del suo famoso bacio con Riccardo Scamarcio, e la relativa rottura con Francesco Sarcina de Le Vibrazioni, ora la modella è di nuovo nell’occhio del ciclone per aver dato del mafioso ad Andrea Denver, definendolo un Buscetta.

L’affermazione ha fatto arrabbiare non solo il pubblico da casa, che chiede l’espulsione della modella, ma anche le forze dell’ordine. Tant’è che nelle scorse ore sono arrivati diversi post social da parte dell’Associazione Nazionale dei Carabinieri.

“La signora in bikini” ha scritto l’associazione, facendo riferimento alla clip in cui la modella dava del mafioso a Denver in piscina. “Dovrebbe fare meno bagni in piscina e studiare un po’ di storia!” ha proseguito il portavoce dell’associazione. “Dovrebbe chiedere scusa a tutti i familiari delle vittime di mafia”.

L’associazione nazionale dei Carabinieri contro Clizia Del GF Vip sta facendo discutere e non poco. Il pubblico vuole la modella fuori dalla casa.

Clizia Incorvaia smascherata al GF Vip: interviene il suo staff

Le cose per Clizia Incorvaia, dopo il suo scivolone con Andrea Denver al Grande Fratello Vip, non si stanno mettendo nel migliore dei modi. Il pubblico del piccolo schermo ha beccato anche il momento in cui la modella, durante un confronto con Antonio Zequila, escogitava un modo per uscirne al meglio durante la diretta di lunedì sera. Inventando che lei si era semplicemente limitata a fare un riferimento alla battuta di un film, Il traditore, che parla proprio di Buscetta.

La polemica sulla fidanzata di Paolo Ciavarro, i due tra l’altro hanno anche discusso nella notte, è proseguita così oltre che il suo staff ha dovuto lanciare un comunicato social ammettendo sì che le frasi pronunciate al GF Vip sono di una gravità inaudita, ma che ci si sta scagliando con troppa passione contro di lei.

La polemica di Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip per aver paragonato Andrea Denver a Tommaso Buscetta non sembra voler finire qua e, probabilmente, comporterà l’uscita della modella nella diretta di domani sera con Alfonso Signorini.

Il pubblico riuscirà a perdonare lo scivolone di Clizia Incorvaia al GF Vip?