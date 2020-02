Morgan si è sottoposto alla macchina della verità a Live Non è la d’Urso, facendo chiarezza sullo scandalo con Bugo

Morgan questa sera ha scelto di sottoporsi alla macchina della verità da Barbara d’Urso provando a chiarire una volta e per tutte cosa è successo la notte della squalifica con Bugo al Festival di Sanremo.

Il musicista a Live Non è la d’Urso, prima di esibirsi, ha risposto a tutte le domande della bella conduttrice partenopea, facendo finalmente uscire la verità sul caso. Verità che ha stupito il pubblico da casa.

Live Non è la d’Urso | Morgan non ha mai mentito su Bugo

La macchina della verità, rigorosamente dall’Alabama, ha finalmente chiarito ogni cosa su quanto successo tra Bugo e Morgan al Festival di Sanremo.

La fidata macchina di Barbara d’Urso ha provato che l’eccentrico artista non ha mai mentito e che ogni cosa detta nel corso di queste settimane su Bugo, che di recente ha rivelato di voler far pace con l’ex marito di Asia Argento, è risultata essere vera.

Morgan e Bugo non erano d’accordo a Sanremo, il testo sarebbe stato improvvisato davvero pochi minuti prima di salire sul palco e da parte loro non c’era nessuna voglia, almeno inizialmente, di voler portare in scena uno spettacolo del genere.

Morgan a Live Non è la d’Urso, che stasera è andato in onda senza il pubblico in studio, dopo essersi sottoposto alla macchina della verità, ha promesso al pubblico di ritornare in studio per esibirsi con l’orchestra, pronto a cantare la sua verità.

Morgan da Barbara d’Urso ha fatto finalmente chiarezza, chiudendo per sempre questo capitolo legato al Festival di Sanremo che tanto ha appassionato il pubblico del piccolo schermo.