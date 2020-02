Barbara d’Urso attraverso il suo profilo Instagram comunica ai suoi followers l’amara decisione. Una scelta, quella presa da Mediaset, delicata ma inevitabile

È ufficiale, Live Non è la d’Urso stasera andrà in onda ma senza pubblico. A comunicarlo ci ha pensato direttamente Barbara d’Urso che attraverso il suo profilo Instagram ha confermato la decisione di Mediaset di voler procedere con la diretta di stasera, limitando però il numero delle persone in studio. In accordo con le direttive delle autorità competenti, e a causa dello stato di allerta dovuto alla diffusione del contagio da Coronavirus, la produzione del programma, ha deciso di consentire solo alla conduttrice, allo staff tecnico e agli ospiti del talk show, di prendere parte allo spettacolo.



Sebbene Barbara d’Urso si sia detta dispiaciuta per i provvedimenti varati in questa situazione di emergenza, si è anche mostrata d’accordo con la scelta di Mediaset, nel rispetto non solo delle norme imposte dal Ministero della Salute, ma anche di quello dei suoi ospiti e di chi segue il suo programma. Dichiarazioni le sue che mettono in allerta, dal momento che la conduttrice non si è mai mostrata infondatamente allarmata, come dimostra anche il suo gesto contro la psicosi del Coronavirus.

Barbara d’Urso in onda senza pubblico: “Sono d’accordo con Mediaset”

Il pubblico è parte essenziale di un programma televisivo. Lo anima, lo rende vivo e coinvolgente. Per questo Barbara d’Urso si è mostrata affranta per la decisione presa da Mediaset, di procedere con la diretta di Live Non è la d’Urso ma senza pubblico in studio. Per la conduttrice però tale scelta era inevitabile e se da un lato è valido, a suo avviso, il detto “The show must go on”, è giusto anche evitare di imbattersi in rischi inutili e potenzialmente dannosi per la salute.



Tale decisione, e cioè quella di evitare la presenza del pubblico in studio, si è resa necessaria a causa della delicatezza della situazione che la Lombardia sta vivendo a causa della diffusione del Coronavirus. Una scelta sofferta, a causa della quale però Barbara d’Urso non è apparsa scoraggiata, forte della convinzione che il pubblico da casa, sarà comunque in grado di rendere piacevole la puntata di stasera e capace di concederle la possibilità di essere ancora la regina indiscussa degli ascolti.

La scelta di Mediaset, relativa alla messa in onda di Live Non è la d’Urso, ci lascia presagire che lo stato di emergenza annunciato anche dalle autorità competenti, non è qualcosa che è possibile sottovalutare.

Gina D’Antonio