Antonella Elia | Il fidanzato organizza finti scoop? Il sospetto a Live

Antonella Elia | Il fidanzato Pietro Delle Piane è stato accusato a Live Non è la d’Urso di organizzare finti scoop

Pietro Delle Piane è tornato da Barbara d’Urso a Live per difendersi dalle accuse lo vedrebbero aver organizzato un finto scoop, ai danni di Fiore Argento, soltanto per ottenere una maggiore visibilità mentre Antonella Elia è al GF Vip.

Il fidanzato della showgirl ha smentito ogni cosa, affermando che Fiore Argento ha dei problemi di memoria perché non ricorda con esattezza come siano andati i fatti quella famosa mattina. Quest’ultima però non poteva rispondere, ma replicherà settimana prossima sempre da Barbara d’Urso. La bella conduttrice partenopea gli ha mostrato altri due retroscena che lo incastrerebbero in quanto numerose cose sul suo conto non tornano.

Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso: i retroscena che incastrano il fidanzato di Antonella Elia

Pietro Delle Piane, che settimana scorsa ha litigato con Barbara d’Urso in collegamento, ha dovuto replicare a due retroscena mostrati a Live Non è la d’Urso sul suo conto.

Il primo riguarda Antonella Elia. Nella clip in questione, la showgirl riflette con Pago e Serena Enardu che da quando sta con Pietro, da nove mesi, è costantemente seguita dai paparazzi, anche quando va in chiesa. Il secondo, invece, riguarda l’attrice Claudia Boni. Anche quest’ultima, durante la lavorazione di un film, si ritrovava paparazzata con il fidanzato di Antonella Elia del Grande Fratello Vip sui giornali a sua insaputa.

Pietro Delle Piante a Live Non è la d’Urso ha smentito i due retroscena, definendosi vittima del caso. E, nel caso dell’ultima paparazzata riportata, gli avrebbe causato qualche problema con i suoi genitori.

Barbara d’Urso, che poco prima ha sbottato contro Nina Moric a Live, non è sembrata credere alle sue parole.