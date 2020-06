Per preparare i cracker,versate un po’ di acqua, il lievito di birra disidratato e mescolate per qualche secondo. Il tempo necessario che il lievito si scioglierà completamente, poi unite alla farina, aggiungete l’acqua e il sale. Aggiungete l’olio extravergine d’oliva e lavorate l’impasto con le mani, poi aggiungete l’acqua a filo.Formate un panetto e lasciatelo lievitare in una ciotola ricoperta con la pellicola. Il tempo necessario dovrà essere di almeno 2 ore, il volume dovrà raddoppiare.

Trascorso il tempo, riprendete l’impasto e stendetelo, dovrete ottenere delle sfoglie spesse non più di 2 mm, poi tagliate i bordi irregolari, utilizzando un tagliapasta liscio. In questo modo dovreste ottenere delle strisce larghe 6 cm più o meno. Con un taglia pasta dentellato, dividete le strisce, devono avere una lunghezza di 12 cm, poi con i rebbi di una forchetta fate delle linee verticale alla metà esatta della lunghezza del cracker. Con uno stecchino, fate dei buchi. Mettete della carta forno sulla leccarda, adagiate i cracker, poi preparate un emulsione di acqua e olio, spennellate la superficie. Lasciate cuocere in forno statico caldo a 200 gradi per 12 minuti, poi sfornate e lasciateli raffreddare. Potete conservarli in una scatola di latta con il coperchio per una settimana.