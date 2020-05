Luigi Favoloso | Parla la madre: “Figlio mio, forse devi farti curare”

Luigi Favoloso è nel mezzo di un tira e molla amoroso con Elena Morali. Sua madre non è affatto d’accordo con le scelte del figlio e si è sfogata sui social.

Come ogni genitore, la madre di Luigi Favoloso, Loredana Fiorentino, è molto apprensiva nei confronti del figlio, il quale ha condotto una vita molto sregolata negli ultimi mesi e che, anche in passato, ha avuto relazioni sentimentali molto turbolente.

Alla fine dello scorso anno Luigi Favoloso decise di far perdere le proprie tracce quasi completamente, senza dare notizie dirette dei suoi spostamenti nemmeno alla propria famiglia.

Rientrato quell’allarme, scoppio il caso delle violenze domestiche ai danni di Nina Moric e addirittura dell’aggressione al figlio di quest’ultima, Carlos Corona. I motivi della “sparizione” di Luigi sarebbero stati proprio i contrasti con la Moric, e da allora la relazione tra i due è andata via via logorandosi fino a essere completamente interrotta.

Successivamente Luigi si è avvicinato a Elena Morali, con la quale ha iniziato un flirt che si è evoluto in una relazione durante la quarantena e che poi ha attraversato molti alti e bassi, con diversi annunci di rottura (poi negati o smentiti).

Le ultime notizie vedrebbero Elena e Luigi felicemente insieme, ma proprio la confusione che regna sovrana nella vita emotiva di suo figlio avrebbe scatenato la preoccupazione materna della signora Fiorentino.

La madre di Luigi Favoloso: “Forse ti piace”

A quanto pare, Luigi Favoloso non ha perso l’abitudine di trascorrere molto tempo senza dare a sua madre notizie di sé. Negli ultimi giorni Luigi ha smesso di rispondere alle chiamate di sua madre la quale, a quanto pare, ha deciso di usare i social per rivolgere un appello a suo figlio.

Su Instagram la signora Fiorentino ha scritto: “Lo stai facendo di nuovo Luigi, non rispondi più al telefono né a me né a tua sorella. Devi stare lontano da queste situazioni spiacevoli, che ti possono solo creare problemi seri”.

Le “situazioni spiacevoli” a cui si riferisce la madre di Luigi Favoloso sono quelle che sono state raccontate nel corso di Live – Non È La D’Urso e che vedono protagonisti, ancora una volta, Luigi ed Elena Morali.

“Ti devi circondare solo di persone positive, di persone che ti fanno bene, devi essere felice. Le persone ti devono rendere felice, devi stare bene con te stesso, lo vuoi capire?” ha continuato Fiorentino, che sembra seriamente preoccupata per le condizioni psicologiche di Luigi.

Proprio in merito alla sua costante insoddisfazione e ai suoi rapporti altalenanti sia con le sue compagne sia con la sua famiglia, la madre di Favoloso fa un’ipotesi abbastanza dura: “Se poi per caso ti piace stare in queste situazioni così sgradevoli, curati perché non se ne può più!”

Purtroppo però è abbastanza evidente che Luigi Favoloso sia attratto da donne complicate dal punto di vista emotivo: tutti conoscono il difficile passato della Moric, alla quale venne tolto l’affidamento del figlio Carlos, così come tutti conoscono il feroce gossip di cui il “triangolo” formato da Elena Morali, Scintilla e Daniele Di Lorenzo è stato protagonista.