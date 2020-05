Madonna si è schierata contro la Polizia americana dopo la gravissima notizia dell’uccisione di un ragazzo afroamericano: la pop star non ha usato mezzi termini.

I personaggio famosi, soprattutto quelli che nel corso dei decenni si sono costruiti un’enorme popolarità mondiale, non hanno un vero e proprio peso politico, ma sono in grado di influenzare l’opinione pubblica in maniera molto potente.

Consapevole del potere mediatico di cui gode, la regina del Pop ha deciso di scendere in campo in maniera estremamente decisa per far conoscere il proprio parere in merito a un episodio gravissimo che ha scosso gli Stati Uniti negli scorsi giorni.

Madonna contro la Polizia: “Dio ti benedica, George Floyd”

Il post con cui Madonna ha deciso di parlare apertamente della questione razziale ancora aperta negli Stati Uniti, va immediatamente al punto: “Guardare questo poliziotto mentre soffoca George Floyd con il ginocchio sul collo, mentre, ammanettato e inerme, piange per la sua vita con la faccia sull’asfalto, è una delle cose più disturbanti e dolorose che abbia visto da anni”.

La pop star è anche rimasta sconvolta dall’arroganza con cui l’agente che aveva fermato George Floyd per un reato di contraffazione ha ucciso il giovane.

Il ragazzo era stato fermato per aver utilizzato documenti non suoi in un negozio per fare degli acquisti. Scoperto dal negoziante e poi fermato dalla Polizia, George Floyd si è ritrovato sdraiato sull’asfalto con un ginocchio sulla nuca.

Il ragazzo ha cercato di dire al poliziotto di non riuscire a respirare, ma questo non ha convinto l’agente a cambiare condotta. L’intera scena è stata filmata da una passante, tale Darnella Frazier, che ha poi provveduto a far circolare il video su Facebook. Nonostante il fatto di essere perfettamente consapevole di essere ripreso, l’agente ha ucciso il ragazzo fermato.

“Questa situazione deve finire!” ha tuonato Madonna dal proprio account Instagram. “Fino a quando non riusciremo a superare il problema del razzismo in America, a nessuno dovrebbe essere consentito andare in giro con delle armi, soprattutto ai poliziotti”.

Madonna è particolarmente sensibile all’argomento, dal momento che ha adottato ben quattro figli di origini africane: David, Mercy James e le gemelle Estere e Stella. I bambini (tutti del Malawi) sono diventati fratellastri di Lourdes e Rocco.

Tra l’altro, negli ultimi post comparsi sul profilo della cantante prima della denuncia contro il razzismo e la violenza immotivata delle forze dell’ordine americane, c’erano proprio delle tenerissime immagini di Estere.

In alcune foto Estere e sua madre stanno trascorrendo la domenica a letto guardando il documentario sulla vita di Michelle Obama intitolato Becoming, mentre in un video successivo Madonna riprende Estere mentre balla e si esibisce per lei.