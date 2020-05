5 soluzioni per avere una pancia piatta subito

Nonostante i tuoi sforzi la tua panciotta è sempre li. Definisci le possibili cause e noi ti offriamo la soluzione per una pancia piatta subito.

Fai sport da diversi mesi, ti attieni scrupolosamente alla dieta ma non riesci ancora a chiudere i tuoi jeans preferiti? Ciò può essere dovuto a diversi fattori. Per trovare una pancia piatta e soda, esistono delle soluzioni, ma prima è necessario identificare le cause che fanno apparire la tua panciotta.

Pancia gonfia, possibili cause e soluzioni

1/Ti manca il magnesio

Il magnesio è necessario per il corretto funzionamento del corpo, compreso un normale battito cardiaco e la regolazione della glicemia. Inoltre, questo minerale può aiutarti a perdere peso e rimodellare il tuo corpo, eliminando la ritenzione idrica durante le mestruazioni e riducendo il gonfiore.

Soluzione: mangiare cibi ricchi di magnesio, come verdure a foglia verde e noci.

Puoi anche fare una cura al magnesio, che troverai sotto forma di capsule o polvere in farmacia e parafarmacia. Si raccomanda alle donne di età inferiore ai 30 anni di consumare 310 mg di magnesio al giorno e 320 mg per le donne di età superiore ai 30 anni, che hanno esigenze leggermente più elevate. Scopri i benefici del consumo giornaliero di magnesio.

2/Non stai facendo gli esercizi giusti

Quando si cerca di perdere peso, molte persone si concentrano sul “cardio”, come correre su un tappetino. Tuttavia, correre allo stesso ritmo per 45 minuti aiuta inizialmente a perdere peso, ma il corpo si adatta rapidamente! Per progredire, la formazione deve essere regolarmente modificata e mobilitare gli sforzi ogni volta più intensi.

Soluzione: se vuoi perdere grasso addominale, fai qualche esercizio che richiede forza: solleva i pesi. L’attività fisica “in forza”, con i pesi in quel momento comporta un dispendio energetico tale che il corpo continua a bruciare calorie dopo l’allenamento.

Anche gli esercizi ad alta intensità con intervalli sono molto efficaci. Puoi creare il tuo programma combinando attività come ciclismo, corsa o sollevamento pesi.

Nota: l’intervallo di allenamento è adatto a sportivi di livello intermedio ed esperti.

Richiede un allenamento regolare in anticipo e la capacità di correre 40 minuti a un ritmo rapido.

3/Non dormi abbastanza

La mancanza di sonno può avere gravi ripercussioni sulla tua linea. La ricerca ha dimostrato che le donne che dormono 5 ore o meno durante la notte hanno il 32% in più di probabilità di ingrassare nei successivi 16 anni.

Inoltre, dormire 4 ore a notte ti spinge a mangiare più cibo, con il pretesto di stanchezza, stress e mancanza di energia. La mancanza di sonno aumenta anche l’attività dell’ormone grelina, che è responsabile dell’appetito e porta a un consumo eccessivo di cibo, una media di 300 calorie.

Soluzione: prova a dormire dalle 7 alle 9 ore al giorno. Anche la qualità del sonno è importante. bandisci dalla tua stanza qualsiasi dispositivo elettronico che potrebbe disturbarti. Mantenere una temperatura confortevole – 18 ° C è la temperatura perfetta per il corpo. Evitare di consumare caffeina dopo pranzo e andare sempre a letto alla stessa ora.

4/Mangi troppo sale

Se ti senti gonfio dopo un pasto salato, non è solo un’impressione. Troppo sale spinge l’acqua dal flusso sanguigno verso la pelle, causando gonfiore.

La maggior parte delle persone consuma più dei 2.300 mg di sodio raccomandati quotidianamente. Anche se non ne usi troppo durante la cottura, alcuni alimenti contengono sale “nascosto”. È il caso di piatti pronti, biscotti e prodotti caseari come il formaggio.

Soluzione: evitare di aggiungere sale ai piatti. Scopri 10 idee per ridurre l’assunzione di sale. Aggiungi spezie che migliorano la salute, come cayenna, cumino, zenzero, basilico, prezzemolo, rosmarino o cannella, per aromatizzare i piatti.

5/Bevi bevande gassate

Le bevande analcoliche sono ricche di calorie senza alcun valore nutrizionale e anche le bibite “leggere” possono farti diventare obeso. Le bevande analcoliche sono in parte responsabili dei depositi di grasso che si depositano intorno alla vita e allo stomaco. Il consumo regolare di bevande gassate non solo può farti ammalare, ma anche provocare la comparsa di grasso in tutto il corpo.

Soluzione: bere acqua e tè senza zucchero con e senza cibo. Non zuccherare il caffè e, se vuoi, puoi addolcire l’acqua con pezzi di frutta.

