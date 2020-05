Fedez | Con Jennifer Aniston e Chiara Ferragni è una storia a tre

Fedez, Jennifer Aniston e Chiara Ferragni sono i protagonisti di un’assurda storia di gelosia che sta facendo divertire i moltissimi follower delle tre celebrity: come si evolverà questa sit – com intercontinentale?

Tutto è cominciato quando Fedez ha girato un video dalla quarantena con tutta la famiglia e lo ha pubblicato su Instagram usando come colonna sonora la sigla di Friends.

Jennifer Aniston, che era approdata non molto tempo prima su Instagram, ha messo un like al video e, come se non bastasse, ha cominciato a seguire Fedez.

Questo episodio ha scatenato un tale entusiasmo nel rapper da generare anche un minimo di fastidio in Chiara, che da un certo punto in poi è sembrata sempre più insofferente ai continui salti di gioia del marito per ogni like ricevuto dall’attrice.

In realtà, non si riesce a capire se Chiara sia infastidita per la cosa in sé o per i goffi tentativi di Fedez di farla diventare gelosa.

Il “problema” è che Jennifer Aniston continua a mettere like sul profilo Instagram di Fedez e che la cosa viene ripresa così tanto su Instagram e Twitter da diventare in pochissimo tempo un argomento trend.

Fedez, Chiara e Jennifer Aniston: la sit – com continua

A livello mediatico, un influencer è più o meno potente a seconda della sua capacità di “far parlare” il web di un certo argomento o di un certo prodotto.

In queste ultime ore i social media si sono scatenati al punto tale che molti hanno affermato che Fedez sia riuscito a superare sua moglie (almeno nelle performance da influencer) facendo diventare inaspettatamente il nome di Jennifer Aniston un argomento trend sui social.

“Mi sono domandato se Jennifer Aniston fosse in tendenza solo perché mette like a Fedez e poi ho scoperto che è davvero per quello!” ha scritto un utente su Twitter.

“Ho poche certezze nella vita, ma il like di Jennifer Aniston sotto i post di Fedez è una di queste” ha scritto un altro.

Addirittura qualcuno si è spinto ad affermare che, se fosse al posto di Fedez, creerebbe ogni post al solo scopo di ottenere un like dalla Aniston (e poi bullarsi con Chiara). È molto probabile che Fedez non arrivi a questo livello di maniacalità, ma sia i suoi moltissimi follower aspettano con grande entusiasmo di vedere il prossimo like di Jennifer Aniston e la prossima espressione disgustata di Chiara Ferragni, alle prese con un marito troppo entusiasta.

C’è da specificare che il vero protagonista della maggior parte dei video di Fedez e di Chiara, cioè Leone, è lo strumento perfetto per attirare l’attenzione di Jennifer: l’attrice regala i suoi like principalmente ai post in cui il piccolo Lello si esibisce nelle sue smorfie (e che Fedez ha anche utilizzato come video musicale non ufficiale della sua canzone Problemi Con Tutti.

Tra l’altro per qualche tempo sui social si è diffusa la notizia che Chiara fosse incinta del secondo figlio, ma Fedez ha provveduto a chiarire la situazione.