Jennifer Aniston sbarca su Instagram: la prima foto è già virale

Jennifer Aniston ha aperto il suo account Instagram, postando una prima foto che è diventata subito virale.

Ci sono personaggi a cui basta davvero poco per farsi notare ed uno tra questi è, senza alcun dubbio, la bellissima Jennifer Aniston. Per la gioia dei suoi numerosi fan, l’attrice ha finalmente aperto il suo account Instagram ed è bastata una sola foto perché tutto il mondo la notasse iniziando a seguirla e commentando la foto al punto da farla diventare virale.

Una scelta che, a quanto pare è arrivata dopo un consiglio della collega Reese Whiterspoon che le ha suggerito come un account social, di questi tempi, possa aiutare a far sparire velocemente voci false messe in giro dai media e destinate a diventare gossip fin quando non giunge smentita.

C’è da dire che, al di là dei motivi che l’hanno spinta sul noto social di foto, lo scatto meritava davvero trattandosi di una foto di gruppo che ritrae nientemeno che il cast di Friends molti anni dopo. Un modo come un altro per avviare l’account Instagram facendosi subito notare, grazie anche ad una didascalia pensata e perfettamente in linea con la foto.

Jennifer Aniston e la prima foto su Instagram divenuta virale

Fonte Instagram @jenniferaniston

Una foto che in poche ore è stata vista da tutto il mondo, ricevendo numerosissimi like e altrettanti commenti, tutti entusiastici non solo per la scelta dell’attrice di avviare finalmente un account Instagram ma per la foto che ha inaugurato lo stesso e che ha mostrato con un solo scatto i volti di personaggi noti e amati dal pubblico, ovvero quello di friends.

Con una foto attuale di tutto il casto, Jennifer Aniston ha infatti esordito con queste parole

“E adesso siamo amici anche su Instagram. Ciao Instagram”.

Un gioco di parole per ricordare la serie tv che l’ha resa famosa con il personaggio di Rachel ancora oggi nel cuore di molti e pertanto amatissimo.

Non per niente Friends, attualmente disponibile su Netflix, è tra le serie più viste e riviste di sempre, una di quelle destinata a restare nel cuore e a far sognare con la sua semplicità e con il suo essere a suo modo sempre attuale. Come non dimenticare l’anniversario che ricorre proprio quest’anno e che ha portato il divano più famoso della tv (insieme a quello dei Simpson) in giro per il mondo?

Insomma, con un solo scatto Jennifer Aniston ha dimostrato di saperci fare con i social. In attesa di scoprire se ha altri progetti in mente, da oggi avremo tutti un nuovo account social da seguire con curiosità ed affetto.

