La figlia di Madonna, Lourdes Leon, da ancora più spettacolo della madre e si mostra pubblicamente mentre bacia un’altra donna: ecco il video

Se mamma Madonna si prende una pausa dal tour per rimettersi in salute, la figlia primogenita, Lourdes Maria Leon Ciccone possiamo dire che si sente più che in piena forma.

La ritroviamo infatti alla sfilata di Desigual, un evento che si è rivelato essere più che particolare, seducente, per così dire, e a dir poco provocante.

Lourdes è da sempre una ragazza estrosa: diplomata all’Università del Michigan la School of Music, Theatre, and Dance, ha poi sfilato su qualche passerella ma si è per lo più messa in luce per le sue scelte sopra le righe, come non depilarsi le ascelle (non lo fa ancora) o non sistemarsi le sopracciglia. Mamma Madonna non ha mai fatto mistero di apprezzare questo spirito estroso:

«Lola è incredibilmente talentuosa. Sono verde d’invidia perché è fantastica in qualsiasi cosa faccia – aveva confessato Madonna a Britsh Vogue – È una ballerina bravissima, una grande attrice, suona il piano meravigliosamente, è molto meglio di me a livello di talento. Ma non ha la mia stessa voglia di succedere. E ho la sensazione che i social media le diano il tormento e le facciano dire “La gente mi dà delle opportunità solo perché sono sua figlia”. Ho cercato di portarle esempi di altri figli di celebrità. Come Zoe Kravitz, per esempio, che ha dovuto farsi strada in mezzo a tutti “Ah, ma sei la figlia di…”. Ma alla fine è stata presa seriamente per ciò che faceva».

Ma apprezzerà anche quest’ultima apparizione mondana della figlia? La scelta di Lourdes questa volta pare esser stata veramente estrema.

La figlia di Madonna in un orgia con un’altra donna

L’occasione è stato l’Art Basel Show di Miami, un evento dedicato all’arte contemporanea gestito dal celebre marchio Desigual.

Lourdes Maria Leon Ciccone, la primogenita 23enne di Madonna, si è ritrovata per l’occasione tra le protagoniste di un’orgia tra uomini e donne messa in scena dal brand. Un’opera d’arte dal volere provocatorio e shoccante.

La messa in scena è iniziata con modelli e modelle che sfilavano con gli abiti dell’ultima collezione del marchio, raggiungendo uno alla volta una grezza costruzione realizzata a gradoni, dove pian piano ognuno ha trovato il suo partner. Sono iniziati così baci sempre più appassionati, i vestiti sono stati sfilati uno ad uno fino a quando tutti sono rimasti solo in un perizoma in tinta con la propria carnagione: effetto nude più che credibile.

Tra costoro c’era proprio lei, Lordes Maria, che con una lunga parrucca corvina si è concessa anche qualche twerk in passerella per poi lanciarsi in saffici baci che hanno, neanche a dirlo, fatto il giro del web. Lourdes Maria bacia uomini e donne, in un quadro vivente di corpi che, sempre più vicini, si muovono sinuosi, fingendo di amarsi all’unisono.

L’opera è stata intitolata Love Different. A idearla è stato l’artista Carlota Guerrero che l’ha pensata come una sorta di inno all’amore e all’inclusione.

Siamo sicuri che la figlia primogenita di Madonna e del suo ex personal trainer Carlos Leon, non abbia avuto difficoltà a prestarsi a questa esperienza artistica. La sua inclinazione a stupire è provocare, ereditata senza dubbio dalla mamma, l’ha già resa famosa: ricordiamo ad esempio quando nel 2017 ha partecipato a una festa della settimana della moda di New York come testimonial di Pornhub, e si è presentata ai CFDA / Vogue Fashion Fund Awards in un abito trasparente che ha fatto molto scalpore.

Mai come in questo caso viene dunque da dire: “buon sangue non mente”!

