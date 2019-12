Figlio per Luca Argentero e Cristina Marino | Parole della futura mamma

Primo figlio in arrivo per Luca Argentero e Cristina Marino. Dopo l’annuncio sui social, arrivano le prime dichiarazioni della futura mamma.

Per Cristina Marino e Luca Argentero sarà un Natale davvero speciale. La coppia, infatti, aspetta il primo figlio. Un sogno che si realizza per Argentero che non ha mai nascosto il desiderio di voler diventare padre. Un sogno che realizzerà tra pochi mesi con Cristina Marino, sua compagna dal 2017.

Primo figlio in arrivo per Luca Argentero e Cristina Marino, la futura mamma: “avremmo preferito non dirlo subito”

“Io e te diventiamo tre”: con queste parole, Cristina Marino e Luca Argentero hanno annunciato l’arrivo del primo figlio mostrando anche il pancino della futura mamma che comincia ad intravedersi. E’ un momento di grande felicità, dunque, per Argentero nonostante il furto subito e la compagna che, dopo aver ricevuto una valanga di auguri da amici, parenti e fan, ha ringraziato tutti svelando che avrebbe preferito mantenere ancora segreta la notizia.

“Ragazzi grazie mille, siete in tantissimi. Ovviamente è impossibile rispondere a tutti però grazie di cuore. Ovviamente noi siamo al settimo cielo. Siamo felici di aver condiviso con voi questo momento di grande gioia anche se, confesso, che avremmo preferito, essendo un momento così intimo e delicato, aspettare ancora un po’ e tenerlo per noi il più possibile ma abbiamo preferito anticipare i giornaletti che non sempre dicono le cose giuste e abbiamo preferito dirvelo noi con amore. Grazie”, dice una raggiante Cristina Marino.

Sarà un 2020 davvero speciale, dunque, per Argentero che, in una recente intervista rilasciata a GQ aveva parlato anche dell’intenzione di sposarsi nuovamente:

“Sto con una donna della quale sono follemente innamorato. Se ho pensato di risposarmi? Sicuramente sì. Anche il matrimonio è una dichiarazione d’intenti che condividi con le persone alle quali vuoi bene e che ti vogliono bene. […] Per quanto mi riguarda non ho bisogno di conferme del mio sentimento, ma penso sia giusto mettere a parte del mio legame chi mi sta a cuore. Quando sei molto innamorato, il matrimonio è una scelta naturale, ovvia. Cri e io abbiamo alle spalle famiglie tradizionali, unite. I miei genitori sono insieme da quarant’anni e ancora si vogliono bene, si scambiano tenerezze. Credo che siamo portati a replicare quello che abbiamo vissuto”.