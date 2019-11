Musica | Madonna, annullati tre concerti: “Devo curarmi”

Madonna ferma ai box per problemi di salute. La signora Ciccone spiega il forfait su Instagram. Tre date annullate per la popstar.

Lo dicevano i latini, il nome talvolta rispecchia la personalità. Se è vero che i nomi propri non sono scelti da chi li porta, i nomi d’arte sono una sorta di seconda possibilità che il destino ci offre grazie al talento. Quindi se ti chiami Madonna, vuol dire – in un certo qual modo – che sei disposta a fare miracoli anche quando non arrivano. E la signora Veronica Ciccone, negli anni di onorata carriera, ci è quasi sempre riuscita.

61 anni e dimostrarne la metà, per quello che fa, come lo fa e soprattutto da quanto lo fa: con quelle tutine rosa e gli stereo anni Ottanta che le “comuni mortali” se la imitassero si ritroverebbero in clinica risucchiate dall’acido lattico. Anche per questo lei è Madame X, l’incognita della musica pop, la variabile dipendente che da tempo immemore sposta gli equilibri di un mercato sempre in espansione con un successo mai scalfito.

Madonna cancella tre date del tour: i motivi del forfait

Speriamo che almeno le puzzi l’alito, deve aver pensato qualcuno. Il carisma logora chi non ce l’ha ma può comportare qualche controindicazione. Persino Madonna è umana e fragile, dunque, può capitare – e sarebbe strano il contrario – che abbia bisogno di ricaricare le batterie. Malgrado a noi sembri sempre che sia alimentata da una dinamo perenne.

Invece no. La signora Ciccone ha detto basta, perlomeno momentaneamente. Tre date del suo tour sono annullate, deve prendersi del tempo per sé. Non è più una bambina, anche se la sua pelle sembrerebbe smentirla, e le oltre sessanta primavere cominciano a pesare. I normal people quando sono stanchi o spossati prendono un energizzante, lei può permettersi una crioterapia costante. I tempi di scongelamento – fra virgolette – sono variabili. Tant’è che, sul suo account Instagram, chiarisce tutto con un post: “Non vedo l’ora di riprendermi e continuare l’avventura con voi”, successivamente definisce una vera e propria “punizione” saltare i concerti ma qualche volta diventa inevitabile: “Il dolore che provo è travolgente, e i dottori mi hanno ordinato di riposare in modo da tornare più forte di prima e continuare il Madame X Tour con voi”.

Se hai scelto di fare la popstar, dopo un certo periodo, devi saper centellinare le energie. Il corpo di ciascuno resta un tempio di cui prendersi cura: le icone come Madonna sono chiamate a qualche accortezza in più perchè il suo, di tempio, lo guardano in molti pagando anche il biglietto. Ecco perchè più di un fan ha storto il naso. Non tanto per i tour annullati, quanto per alcune esibizioni in cui la “Divina” si era presentata in ritardo. La replica ai rumors non si è fatta attendere ed è arrivata qualche settimana fa dal palco, durante un live: “Una regina non è mai in ritardo”, ha chiarito. Perché persino le regine devono fare i conti con gli imprevisti della vita, da quelli non si scappa. Al massimo possiamo uscirne vincenti: “Hung Up”.

