Madonna è caduta sul palco: continua il lungo calvario di Madame X

Madonna è caduta nel mezzo di un’esibizione: nonostante le cure e il riposo a cui la pop star si è costretta nelle ultime settimane, il suo declino sembra ormai inevitabile.

Madonna non è più in grado di sostenere lo stress fisico delle gigantesche produzioni dei suoi spettacoli.

Il tour di Madame X ha già visto la cancellazione di diverse date, sempre a causa dei lancinanti dolori al ginocchio lamentati dalla cantante negli ultimi mesi.

L’incidente che, con le sue conseguenze, sta minando la carriera di Madonna, si è verificato sul finire del 2019: da quel momento le condizioni fisiche della pop star sono state sempre precarie.

Dopo la grave caduta che si è verificata durante l’ultimo concerto è sempre più difficile ormai pensare che la carriera del’artista possa continuare a lungo: come hanno visto migliaia di fan sconcertati, Madonna non sembra più in grado di tenersi in piedi.

La caduta di Madonna è la fine di un sogno?

In un mondo in cui praticamente tutto è condiviso via social, la caduta di Madonna sullo stage di Parigi sembra protetto da un rigido protocollo di segretezza.

Almeno finora, infatti, non circolano in rete immagini o video che riportino in maniera comprensibile quello che è successo durante l’esibizione di Madame X.

Pare però, stando almeno al tam tam che sta circolando in rete degli ultimi giorni, che si sia trattato di una rovinosa caduta da una sedia sulla quale Madonna stava eseguendo un’acrobazia.

A fornire i dettagli dell’incidente è la stessa Madonna, che su Instagram ha scritto: “Sono caduta due notti fa sul palco, quando una sedia è stata letteralmente sfilata da sotto di me per errore”. A quanto pare, Madonna è finita con l’osso sacro a terra, un infortunio che metterebbe a dura prova chiunque anche se, diversamente da Madonna, fosse in una condizione fisica perfetta.

A fare ancora più male al cuore dei fan sono state però le lacrime di Madonna, che è esplosa in un pianto disperato prima di accomiatarsi dal suo pubblico e lasciare la scena appoggiata al suo bastone.

C’è da dire però che Madame Ciccone ha mantenuto fede ai suoi impegni e ha trovato le energie necessarie a portare avanti lo spettacolo fino alla fine.

Nonostante questo, e nonostante la dura riabilitazione a cui Madame X si sta sottoponendo ormai da mesi, è sempre più difficile per la cantante portare a termine le sue performance, che sono ancora condite da ambiziose coreografie e movimenti acrobatici.

Dopo l’episodio di Parigi è stato annunciato che, purtroppo altre quattro date del Madame X Tour sono state cancellate al fine di dare a Madonna la possibilità di recuperare dal punto di vista fisico – e certamente anche da quello psicologico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 1 Mar 2020 alle ore 9:41 PST

Proprio di recente, in un rarissimo sfogo via Instagram, Madonna aveva deciso di confidarsi con i fan. Aveva spiegato che, per quanto esibirsi tutte le sere la renda estremamente felice e cancellare i concerti sia una vera e propria punizione per lei, in questo momento non è in grado di reggere i soliti ritmi, eppure: “Oggi anche io posso vedere che questa bambola rotta, tenuta insieme con nastro adesivo e colla, deve stare a letto e riposare per alcuni giorni”.

La speranza di Madonna, a ogni modo, è ancora quella di terminare il tour di Madame X come previsto, “con un sorriso e tutta d’un pezzo”.

C’è da chiedersi se questo accanimento le farà bene e se non fosse il momento di appendere definitivamente le scarpette al chiodo, come hanno fatto molte ballerine prima di lei: Madonna oggi ha 60 anni.

