Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare bene la buccia delle arance e del limone sotto acqua fredda corrente, poi le asciugate bene. Con una grattugiate, grattugiate la buccia e mettete in una ciotola ampia, spremete il limone e le arance, poi filtrate il succo. Mettete in un pentolino 2 dl di acqua fredda e portate ad ebollizione, poi raggiunto il bollore, spegnete e versate la buccia grattugiata degli agrumi. Fate raffreddare bene, poi aggiungete il succo delle arance e del limone e con un cucchiaio mescolate bene, filtrate e mettete in un pentolino, aggiungete lo zucchero e fate sobbollire per 2 minuti a fiamma bassa. Conservate lo sciroppo caldo in bottiglie di vetro sterilizzate e chiudete, non appena sarà freddo mettetelo in frigo e utilizzate all’occorrenza.

2- Cocktail all’anguria e melone