Antonella Elia | Pietro Delle Piane vuole il matrimonio (lei meno)

Antonella Elia non ha mai pensato al matrimonio, ma il suo Pietro Delle Piane sembra deciso a volerla vedere all’altare: ci riuscirà?

Antonella Elia è una donna che genera sentimenti estremi: o la si odia, come hanno fatto in molti durante e dopo la sua partecipazione al Grande Fratello VIP, oppure la si ama, come continua a fare da anni, nonostante tutto, il suo Pietro Delle Piane.

L’attore ha infatti ritrovato i propri sentimenti ancora più saldi dopo le grandi difficoltà affrontate da Antonella all’interno della Casa del Grande Fratello VIP e dopo le accuse di tradimento da cui ha dovuto difendersi nello stesso periodo.

I due convoleranno finalmente a nozze? Lui sembra più convinto che mai, ma la resistenza di Antonella Elia sembra ancora molto decisa.

Antonella Elia: “Al matrimonio? Ci penso, ma è difficile”

Mentre si trovava all’interno della Casa del Grande Fratello VIP, Antonella Elia aveva manifestato un profondo desiderio di maternità, che la showgirl aveva spiegato di voler realizzare attraverso l’affido di un bambino.

In molti hanno pensato che il desiderio di maternità da parte di Antonella si accompagnasse a un desiderio di famiglia che l’avrebbe portata a ufficializzare il legame con Pietro Delle Piane.

La durissima esperienza del reality però ha fatto cambiare idea alla showgirl in merito al proprio futuro: con il senno di poi, l’idea di prendere un bambino in affido non sembra più dettata da un genuino desiderio di maternità ma da un bisogno momentaneo di colmare una profonda mancanza d’affetto.

Lo ha spiegato la stessa Antonella in una lunga intervista rilasciata al settimanale Chi e a cui ha partecipato anche Pietro Delle Piane. L’attore ha manifestato invece il desiderio di mettere la testa a posto una volta e per sempre, convolando finalmente a nozze con quella che Pietro crede sia la donna giusta per lui e di cui è profondamente innamorato.

Delle Piane è anche disposto ad arrivare a un vero e proprio ricatto nei confronti della sua bella: “Se non mi sposa la lascio” ha affermato, specificando poi che in passato non è mai stato un uomo legato all’idea del matrimonio. Al contrario, negli scorsi anni l’attore ha evitato il matrimonio con una precedente compagna perché non si sentiva pronto a sostenere una responsabilità così grande.

Le cose naturalmente con il tempo sono cambiate e oggi, dopo aver appena compiuto 45 anni, Pietro si sente prontissimo a fare il grande passo e a “costringere” la Elia ad abbandonare la sua “vita da eterna adolescente” come l’ha definita lui stesso.

Il punto di vista della Elia sulla questione sembra profondamente diverso, per quanto anche lei si dica innamorata di Pietro. “Il mio ideale è la libertà, ma so che questo a arrabbiare Pietro. Sono stata talmente selvatica e mi sono abituata a muovermi senza considerare l’altro che adesso ragionare per due mi sembra difficile” ha spiegato Antonella.

Tra le altre cose, c’è anche da precisare che Antonella Elia e Pietro Delle Piane non hanno mai convissuto prima d’ora, limitandosi a una relazione “da fidanzatini”. La Elia ha però deciso di prendersi un impegno solenne: è disposta a convivere per un anno (rinunciando alla sua amata libertà), e se le cose dovessero andare bene, alla fine dirà il fatidico “Sì”.

Trascorrere un anno in un ambiente sicuro all’interno del quale Antonella possa sentirsi amata e apprezzata per quello che è potrebbe anche riuscire a guarire le ferite che la Elia si porta dietro da quando si è concluso il Grande Fratello VIP.

“Ancora oggi ho gli incubi pensando alla Casa. Sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull’orlo del precipizio. Il GF mi ha segnato e ora ho meno fiducia nel genere umano” ha spiegato la showgirl.

Nonostante tutto, però, dopo il Grande Fratello VIP la Elia è diventata un personaggio molto ambito, secondo alcuni addirittura conteso tra Mediaeset e Rai.