GF Vip | Antonella Elia ha criticato il pubblico di Alfonso Signorini, affermando che ha commesso un errore colossale scegliendo di eliminare, nel momento del televoto, il cantante Pago.

Antonella Elia è stata sicuramente una delle concorrenti più discusse del GF Vip di Alfonso Signorini e qualcosa ci suggerisce che l’ex ragazza di Non è la Rai continuerà ad esserlo anche al di fuori del reality show di canale 5. Il motivo?

Nelle scorse, la showgirl ha scelto di tenere una diretta Instagram con il cantante Pago con cui ha condiviso parte di quest’avventura sul piccolo schermo degli italiani. Antonella, durante il collegamento con il cantante, ha aspramente criticato i telespettatori, accusandoli di aver commesso un grave errore ad eliminare il compagno di Serena Enardu dal gioco.

“A me non va giù che ti abbiano buttato fuori” ha esordito Antonella Elia contro il pubblico del GF Vip, che di recente ha criticato anche Paolo Ciavarro. “A volte la gente si fa delle idee sbagliate e si ritrova a giudicare male” ha proseguito il soldato di Alfonso Signorini riferendosi all’eliminazione di Pago dal reality show di canale 5.

“Con te hanno sbagliato a giudicarti male e mi piacerebbe che capissero l’errore colossale che hanno commesso nei tuoi confronti” ha riflettuto Antonella, ma il pubblico sembra restare fermo nella sua posizione.

Antonella Elia elogia Pago dopo il GF Vip: “E’ un vero artista”

Antonella Elia, dopo aver criticato il pubblico del Grande Fratello Vip, ci ha tenuto anche ad elogiare il compagno di Serena Enardu, definendolo un vero artista. Anzi, forse quello più “vero”, in senso artistico, all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Pacifico è un essere umano fantastico” ha esordito Antonella. “Era quello più simpatico, il più figo e anche il più artista di tutti nella casa” ha proseguito. “Andiamo, scrive, canta. E’ un uomo che ha un vissuto da raccontare!” ha spiegato il soldato di Alfonso Signorini. “In mezzo a tutti i concorrenti, che uno spesso si ritrovava pure a chiedersi cosa ci facessero lì, lui era sicuramente qualcuno che aveva qualcosa da raccontare al pubblico”.

Antonella Elia ha elogiato Pago dopo il Grande Fratello Vip, anche se di recente lui ha sbottato con un utente della rete.

Il fidanzato di Serena Enardu ha apprezzato quanto affermato da Antonella nei suoi confronti, ammettendo che l’ex ragazza di Non è la Rai per lui ha rappresentato una vera e propria scoperta. In quanto non si aspettava che tra di loro potesse nascere questo bellissimo rapporto di amicizia.

Discorso completamente diverso con Andrea Montovoli, Patrick e Fernanda Lessa che hanno deluso il cantante dopo l’esperienza al GF Vip.

Antonella Elia dopo il GF Vip, che di recente ha smascherato Patrick Pugliese durante una diretta Instagram con Adriana Volpe, continua a far parlare di sé. Nel bene o nel male, l’ex ragazza di Non è la Rai dice sempre ciò che pensa, mostrandosi senza filtri. Questo diventa la sua arma vincente con il pubblico, ma spesso la penalizza anche nei confronti dei telespettatori che da anni la seguono.