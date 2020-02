Mattino 5 | Pietro Delle Piane, secondo una foto mostrata da Riccardo Signoretti, sembrerebbe aver baciato Fiore Argento. Lei è intervenuta in diretta per smentire la notizia sul fidanzato di Antonella Elia

Federica Panicucci, nel talk dedicato alla cronaca rosa di Mattino 5, è tornata a parlare del presunto tradimento del fidanzato di Antonella Elia.

Nonostante la notizia sia stata categoricamente smentita da Fiore Argento, Riccardo Signoretti ha mostrato in studio una foto che sembrerebbe immortalare un bacio tra la figlia d’arte e Pietro Delle Piane.

La figlia di Dario Argento, stufa di sentire ancora una volta questi gossip sul suo conto, visto che non fa nemmeno parte del mondo dello spettacolo, ha deciso di intervenire in diretta. Fiore Argento a Mattino 5 ha smentito il bacio con il fidanzato di Antonella Elia, confermando quanto già detto da Barbara d’Urso domenica scorsa.

Fiore Argento interviene a Mattino 5: “Mai chiamato il fidanzato di Antonella Elia”

Fiore Argento, che aveva già smentito il presento flirt con Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso, ci ha tenuto a ribadire in diretta da Federica Panicucci che tra lei e l’attore non c’è stato nulla se non un flirt svariati anni fa.

Il fidanzato di Antonella Elia del GF Vip, stando a quanto dichiarato dalla figlia d’arte a Mattino Cinque, l’avrebbe più volte chiamata sia prima del loro famoso incontro ma anche dopo, dicendole che si sentiva solo a causa della presenza della sua compagna nella casa del Grande Fratello Vip.

Per questo motivo aveva scelto di incontrarlo, soltanto per prendere un caffè, ma di certo non si aspettava che quell’incontro potesse poi diventare un caso mediatico.

Federica Panicucci a Mattino 5 ha accolto con piacere l’intervento di Fiore Argento, che ha scelto di fare chiarezza, ancora una volta, su questa bizzarra faccenda.

Tra l’altro per Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, le cose non sembrano mettersi affatto bene visto che la sorella di Barbara d’Urso pare voglia prendere provvedimenti legali.

A Mattino 5 è stato chiarito anche questo nuovo scatto che sembrava far intendere un bacio tra Fiore Argento e il fidanzato di Antonella Elia.