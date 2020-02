Barbara d’Urso | La sorella querela Pietro Delle Piane dopo Live? – VIDEO

Barbara d’Urso | La sorella Daniela avrebbe deciso di querelare Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia, dopo la sua apparizione a Live Non è la d’Urso

Tanto sta facendo discutere la lite tra Barbara d’Urso e Pietro Delle Piane a Live Non è la d’Urso. Il fidanzato di Antonella Elia ha insinuato che quando la bella conduttrice partenopea non era in casa, sua sorella Daniela lo chiamava per prendere parte ad alcune feste private. Barbara non ha reagito bene, ma nemmeno sua sorella Daniela d’Urso, che su Twitter ha fatto intendere di voler agire per vie legali.

“La diffamazione è un reato” ha scritto la sorella di Barbara d’Urso contro Pietro Delle Piane. “E questa non è di certo una battuta. Noi siamo unite più che mai. Il resto è fuffa”.

Le cose non sembrano mettersi bene per il fidanzato della showgirl.