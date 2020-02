Benji e Fede si separano? L’annuncio shock

I cantanti Benji e Fede, in prossimità dell’uscita del libro che racconta la loro storia, si sono lasciati andare a dichiarazioni che hanno lasciato i fan abbastanza interdetti

Benji e Fede, in prossimità dell’uscita del libro che racconterà la loro storia, hanno lasciato intendere che la loro collaborazione potrebbe essersi avviata verso la conclusione. La notizia, che già sta facendo il giro del web, ha già gettato nello sconforto i tantissimi fan che il duo è riuscito a guadagnarsi nel corso della sua carriera.

Dalle parole con le quali hanno annunciato l’imminente uscita del loro libro, Benji e Fede hanno sottolineato che la loro storia è stata sicuramente fantastica, costellata da successi indimenticabili ed emozioni indelebili, ma allo stesso tempo, si è trattato di un percorso complesso e faticoso.

Il rischio, da ciò che si evince dalle loro parole, è che entrambi possano perdersi, non riconoscendosi più come loro stessi. È giusto dunque, che ognuno possa fare delle scelte che rispecchino la propria indole. L’ultimo concerto insieme, potrebbe essere quello che si terrà all’Arena di Verona a Maggio.

Cosa riserverà il futuro ad entrambi? Di sicuro tanta fortuna e serenità, ci auguriamo, soprattutto per Federico Rossi che è preso a viversi la sua rinnovata storia d’amore con Paola Di Benedetto, dopo l’episodio che lo vedeva coinvolto in un tradimento proprio ai danni di quest’ultima.

Il duo formato dai cantanti Benji e Fede, la cui musica ci ha accompagnato negli ultimi anni, potrebbe avviarsi verso la separazione. A lasciarlo trapelare sembrano essere stati proprio loro, attraverso il post che annuncia l’imminente uscita del libro che parla appunto di loro e della loro musica. Una bella doccia fredda per tutti i fan di entrambi, che forse saranno costretti a vedere le loro carriere separate, rinunciando all’idea di prendere parte ancora ai concerti di loro due insieme. Quella della rottura, sembrerebbe essere l’epilogo inevitabile della loro collaborazione musicale.

I motivi potrebbero essere molteplici, primo tra tutti, la presenza di motivi di dissidio o la presenza di visioni lavorative divergenti. Una cosa è certa, il pubblico di Benji e Fede non smetterà mai di seguire il percorso musicale di entrambi, anche se quest’ultimo dovesse ripiegarsi su una carriera da solista.

Un periodo ricco di emozioni questo per Fede, che potrebbe dover far fronte alla reazione dei fan alla notizia della rottura con Benji, senza contare sull’appoggio della sua fidanzata, Paola Di Benedetto che sta vivendo la sua esperienza nella casa del GF Vip. Anche quest’ultima ha mostrato più volte di avere bisogno del suo fidanzato, la cui mancanza l’ha portata a piangere disperata per lui.

