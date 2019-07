Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con una cantante di Amici

Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto con una ex cantante di Amici di Maria De Filippi

La storia d’amore tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto si è conclusa. Ad annunciarlo è stata proprio lei attraverso una storia pubblicata sul suo profilo Instagram: “La mia storia con Federico si è conclusa. Se avete imparato a conoscermi, sapete che in amore do tutto. Ma, quando vedo mancare di rispetto, non ci sto. Purtroppo, spesso, fidarsi non serve a nulla.”

Tuttavia Paola non spiga il dettagli che ha hanno scatenato la crisi: “Il mio pensiero adesso, come potete immaginare, è curare la mia mente e il mio corpo, che, come alcuni di voi hanno visto, è un po’ mutato negli ultimi tempi. Vi chiedo soltanto di comprendere il momento molto delicato, almeno per me e di rispettare questo periodo. Vi mando un bacio”.

Dopo la fine della relazione Federico le ha scritto uno bellissima dedica d’amore: “Ho perso parte di me, forse la più importante. Da una parte la mia corsa finisce qui chissà. Magari un giorno tornerò più veloce che mai. Non ho mai conosciuto una persona come te, avrei voluto conoscerla ancor di più sai. La frase che dicono tutti no. Che il valore di qualcosa lo tangi davvero solo quando viene perduto. Beh, non è proprio così. Il tuo valore l’ho riconosciuto dal primo sguardo un anno fa.Ora so che c’è una stella in più nel mio taschino. – Una stella che però, per me, non smetterà mai di brillare. E allora brilla come solo tu sai fare. Ti voglio bene. Tuo per sempre. Fede.”

Parole davvero belle e significative ma solo adesso si scopre che lui l’aveva tradito con un’altra donna: una cantante uscita l’anno scorso da Amici, programma condotto da Maria De Filippi.

Federico Rossi ha tradito Paola Di Benedetto: ecco con chi



A quanto pare la fine della relazione tra Federico Rossi e Paola Di Benedetto è dovuto al tradimento di lui e oggi il settimanale Chi ha svelato l’identità della presunta amante.

Sul giornale di Alfonso Signorini si può leggere: “Il triangolo sì. L’ex naufraga Paola Di Benedetto ha chiuso con il cantante Federico Rossi del duo Benji e Fede. Durante un viaggio di lavoro a Malta, l’idolo pop ha avuto una notte di fuoco con Emma Muscat, la cantante lanciata da Amici. Quando Paola l’ha scoperto, ha chiamato Emma per sapere la verità e davanti alla conferma, l’influencer lo ha lasciato”.

