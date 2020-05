Antonella Elia contesa da Rai e Mediaset dopo il GF Vip: il gossip

Antonella Elia, reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, sarebbe contesa tra Rai e Mediaset per nuovi progetti televisivi

Antonella Elia è stata senza dubbio una delle concorrenti, se non la concorrente, più discussa di questa quarta edizione del Grande Fratello Vip che, nonostante sia giunta al termine da un mesetto, si è già a lavoro per la prossima edizione.

Secondo il settimanale Oggi, grazie alla sua partecipazione al reality show di Alfonso Signorini, l’ex ragazza di Non è la Rai starebbe vivendo una seconda giovinezza relativa alla sua carriera. Per quale motivo?

Secondo il noto settimanale Antonella Elia è contesa tra Rai e Mediaset che la vorrebbero a tutti i costi come una delle assolute protagoniste del palinsesto televisivo del prossimo autunno.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha già lavorato in entrambe le aziende, di recente infatti è spuntato fuori un retroscena sulla sua partecipazione a Pechino Express, e il pubblico non riesce proprio ad immaginare quale sarà la scelta della showgirl più discussa del piccolo schermo.

Antonella Elia dopo il Grande Fratello Vip: il nuovo futuro in tv

Antonella Elia non si ancora sbilanciata in merito al rumor che riguarda la sua carriera televisiva, ma in rete iniziano a trapelare le prime voci che indicherebbero quali siano i suoi nuovi progetti.

L’ex ragazza di Non è la Rai, prima di approdare al GF Vip, era una delle fedeli opinioniste di Piero Chiambretti, ma a causa delle sue condizioni di salute, ora sta bene in quanto è guarito dal coronavirus, non si sa se il programma riprenderà oppure sarà sospeso. In molti, infatti, ipotizzano che qualora lo show fosse nuovamente confermato, Antonella potrebbe ritornarci, ma non solo.

Negli scorsi giorni si è anche parlato di un suo ritorno al GF Vip di Alfonso Signorini, ma questa volta in veste di opinionista e non di concorrente.

Per quanto riguarda la Rai, invece, tutto tace in merito ai progetti che le avrebbero proposto per ritornare sui canali pubblici.

Antonella sceglierà di rimanere in Mediaset o di tornare in Rai? Non ci resta che attendere per scoprire la sua scelta.