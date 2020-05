GF VIP | Antonella Elia candidata a opinionista al posto di Wanda Nara

Antonella Elia potrebbe diventare la nuova opinionista del Grande Fratello VIP dopo essere stata la protagonista indiscussa della scorsa edizione. E mentre la Nara rimarrà sicuramente a casa, c’è “battaglia” con Giulia De Lellis.

Antonella Elia o la si ama o la si odia: lo hanno imparato i telespettatori e i suoi coinquilini nella casa del Grande Fratello VIP nel corso dell’edizione 2019.

Nella nuova edizione però, che sarà di nuovo affidata alla conduzione di Alfonso Signorini, Antonella potrebbe ritornare nella nuova veste di opinionista accanto a Pupo.

Tra l’altro non si può non notare che Antonella Elia e Wanda Nara abbiano molto in comune: biondissime, con una forte personalità e grande padronanza dello spazio televisivo, entrambe sono famose per dire quello che pensano senza troppi giri di parole.

La Elia avrebbe inoltre dalla sua l’esperienza all’interno della casa che l’anno passato è mancata alla Nara e che, dal punto di vista televisivo, potrebbe essere un grandissimo bonus per offrire a Signorini vari spunti di conduzione.

Quindi è certo? Vedremo la Elia seduta accanto a Pupo durante la prossima edizione? Come al solito l’ultima parola spetta ad Alfonso Signorini, che non si è ancora espresso sulla questione.

Antonella Elia opinionista del Grande Fratello VIP?

Durante la partecipazione di Antonella Elia al Grande Fratello VIP ci sono state vere e proprie ondate di odio contro l’ex valletta di Mike Bongiorno.

Considerata emotivamente instabile, capricciosa e violenta nelle esternazioni verbali, la Elia è riuscita a inimicarsi buona parte dei coinquilini e a litigare con molte delle donne presenti nella casa.

Anche al di fuori delle quattro mura sorvegliate dal Grande Fratello, però, le posizioni in merito al comportamento della Elia erano molto nette: chi la odiava e chi la difendeva a spada tratta.

Alfonso Signorini ha sempre fatto parte di coloro che hanno tentato di spendere buone parole per la Elia e di mediare rispetto ai conflitti che quest’ultima riusciva inevitabilmente a generare.

Proprio la “benevolenza” di Alfonso Signorini è un punto a favore della Elia nella classifica teorica delle probabili candidate a sostituire Wanda Nara al fianco di Pupo.

Proprio in merito al cantante, che è stato confermato nel ruolo dello scorso anno, c’è da sottolineare che spesso Pupo si è schierato con la Elia. È diventato famoso, per esempio, l’episodio in cui il cantante ha difeso la Elia che, pur dichiarandosi intollerante al glutine, aveva mangiato un piatto di pasta.

All’epoca Pupo spiegò che non si trattava affatto di un controsenso e che non era necessario attaccare selvaggiamente la Elia per questo: “Anche io sono intollerante al glutine ma qualche volta sgarro. Si può fare se non si è celiaci” aveva sottolineato.

La Elia quindi troverebbe nell’altro opinionista un alleato e un buon compagno di lavoro, elemento non trascurabile quando si deve creare una buona alchimia in studio.

Nonostante tutte queste considerazioni a favore della Elia bisogna tener presente che, allo stato attuale delle cose, su di lei Alfonso Signorini non si è mai espresso direttamente, mentre lo ha fatto a favore della De Lellis.

Il presentatore aveva infatti affermato di aver sempre pensato a Giulia in qualità di opinionista ma che poi la collaborazione con l’influencer non si era concretizzata.

Che sia la volta buona per ritentare? Del resto la De Lellis in questo periodo sta conoscendo un nuovo periodo di notorietà a causa del suo chiacchieratissimo ritorno di fiamma con quell’Andrea Damante che aveva completamente sbugiardato nel best seller “Le Corna Stanno Bene Su Tutto”.

Anche Giulia De Lellis come la Elia potrebbe offrire un interessante punto di vista sulla svolgimento della gara, considerando che è stata tra le protagoniste assolute del Grande Fratello VIP 2, la stessa edizione in cui scoppiò il grande amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser.