Antonella Elia | Il fidanzato Pietro Delle Piane ha rivelato a Live Non è la d’Urso di essere rimasto deluso da Vladimir Luxuria perché ha interrotto il suo discorso in cui stava per chiedere il soldato di Alfonso Signorini in moglie

Nessuno sembra credere alla buona fede di Pietro Delle Piane, fidanzato di Antonella Elia. Durante il corso della sua ospitata a Live Non è la d’Urso, l’attore stava elogiando le qualità della sua compagna, andando fin troppo per le lunghe.

Per questo motivo Vladimir Luxuria, in collegamento con lo studio di Cologno, ha subito interrotto Pietro, chiedendogli se sul suo monologo andasse avanti ancora per molto. La reazione dell’attore non è tardata ad arrivare.

“Mi avete interrotto sul più bello” ha spiegato Pietro, che di recente ha rivelato cosa pensa della sincerità di Antonella. “Io volevo chiederle di sposarmi”.

“Scusami se ti ho interrotto, continua. Hai pure l’anello?” ha chiesto provocatoria Vladimir Luxuria. “Si, ho tutto con me. Fa niente, glielo chiederò durante la prossima puntata” ha bloccato tutto l’attore.

Pietro Delle Piane voleva chiedere ad Antonella Elia di sposarlo in diretta? Gli opinionisti, e Barbara d’Urso, sembrano dubitare.

Antonella Elia a Live Non è la d’Urso confessa: “Mi sentivo sprofondare”

Antonella Elia, prima della mancata proposta di matrimonio di Pietro Delle Piane, ha raccontato del dramma di aver preso entrambi i genitori e di provare un grande senso di vergogna a causa di questa perdita.

“Ho perso entrambi i genitori quando ero piccola” ha spiegato Antonella Elia a Live Non è la d’Urso. “Provavo questo forte senso di vergogna rispetto agli altri” ha proseguito. “Avevo vergogna nel non avere i miei genitori e ogni volta volevo sprofondare” ha spiegato l’ex ragazza di Non è la Rai di fronte ad un’emozionata Barbara d’Urso, che poco dopo ha lasciato spazio a Patrick Pugliese che di recente ha svelato cosa pensa la psicologa del GF Vip di Antonella.

Antonella Elia da Barbara d’Urso ha raccontato del suo difficile passato, simile a quello della padrona di casa, e della corazza che ha indossato al funerale di suo padre, per non permettere gli altri di farle del male. “Il giorno del suo funerale sorridevo a tutti, non volevo mostrarmi vulnerabile” ha spiegato.