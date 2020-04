GF Vip | Pietro Delle Piane, recentemente intervistato dal settimanale Nuovo, ha rivelato un nuovo retroscena sulla sua compagna di vita Antonella Elia

Pietro Delle Piane è sicuramente uno dei personaggi che più ha fatto discutere al di fuori del GF Vip. In molti, infatti, lo hanno accusato di aver incastrato Fiore Argento con delle finte paparazzate soltanto per avere una maggiore visibilità, sfruttando la presenza di Antonella Elia nella casa.

Per questo motivo, Pietro ha dovuto difendere con le unghie e con i denti il suo sentimento con l’ex ragazza di Non è la Rai a cui nessuno, se non pochi, hanno creduto. Dopo la fine dell’esperienza televisiva, però, Pietro ha mostrato un lato inedito di sé, raccontando un retroscena sulla sua compagna.

Pietro ci ha tenuto a precisare che Antonella, che è arrivata ai ferri corti con Licia Nunez, non è una persona cattiva, anzi. Semplicemente è una persona fin troppo sincera e spontanea.

“Antonella è una donna di sincerità disarmante” ha spiegato Pietro Delle Piane su Antonella Elia dopo il GF Vip. “Lei è un eterna bambina” ha aggiunto. “Quando la vedi giocare con mio figlio sembra una ragazzina” ha teneramente specificato.

GF Vip | Antonella Elia lascia Pietro senza parole: “Non me lo aspettavo”

Pietro Delle Piane, oltre a raccontare un lato inedito della sua compagna, ha anche rivelato qual è stato il momento che lo ha più commosso durante la permanenza di Antonella Elia al Grande Fratello Vip.

L’attore, infatti, ha confidato di essersi commosso osservando l’ex ragazza di Non è la Rai tracciare la linea della sua vita. Gioco ideato dagli autori che aiuta maggiormente i concorrenti ha raccontarsi, in una versione del tutto inedita, al pubblico da casa.

“Non possono nascondere l’emozione che ho provato quando l’ha vista tracciare il percorso della sua vita” ha raccontato il fidanzato di Antonella Elia del GF Vip, che ieri ha ricordato la scomparsa di Raimondo Vianello. “Quando ha parlato della nostra storia, mi sono commosso, ha detto che mi ama come non mai” ha proseguito Pietro. “La sua è stata una dichiarazione d’amore bellissima” ha concluso.

Antonella sembra essere davvero innamorata del suo Pietro Delle Piane. Anche se, almeno per il momento, ha preferito non replicare di fronte alle dure accuse a cui è stato sottoposto il suo compagno mentre lei era impegnata all’interno della casa più spiata d’Italia. Cosa ne pensa lei di tutto ciò che è successo fuori?

Intanto, una settimana fa esatta, si è conclusa l’avventura al Grande Fratello Vip. Avventura che Antonella teme possa averle rovinato la carriera.