Giorgia Meloni a Live Non è la d’Urso ha scelto di replicare di fronte a quanto affermato da Giuseppe Conte durante la scorsa diretta in cui annunciava la proroga della quarantena

Giorgia Meloni, questa sera, è stata ospite di Live Non è la d’Urso. La presidente di Fratelli Italia, dopo aver spiegato alla padrona di casa la sua idea sulla FASE 2 che dovrebbe partire dal 4 maggio, ha deciso di replicare su quanto affermato da Giuseppe Conte nei suoi confronti durante la scorsa diretta in cui annunciava la proroga della quarantena.

“È un gioco irresponsabile a cui non voglio partecipare, non è tempo per le polemiche” ha esordito Giorgia Meloni contro Giuseppe Conte a Live Non è la d’Urso, di recente tra l’altro il Premier ha lanciato un nuovo messaggio sul MES. “Il fondo salva stati non è la soluzione, vedi l’esempio della Grecia dove è aumentata la mortalità” ha proseguito la Meloni. “Io cerco sempre di difendere la mia nazione e non di svenderla” ha continuato.

“Se lui è coerente, deve andare al Consiglio Europeo e deve dire che non si usa il fondo nemmeno con determinate condizioni” ha concluso la Presidente di Fratelli d’Italia da Barbara d’Urso.

Giorgia Meloni a Live Non è la d’Urso: “No alle aperture a scaglioni”

Giorgia Meloni, prima di replicare su quanto affermato da Giuseppe Conte, ha rivelato al pubblico di canale 5 qual è la sua idea di Fase 2.

La Meloni, che ha precisato di non essersi confrontata con gli esperti con cui si consulta il Governo prima di prendere determinate decisioni, è contraria alle aperture a scaglioni, ma ritiene che tutte le attività debbano riaprire nello stesso momento.

“Non è possibile lasciare un intero settore scoperto” ha spiegato Giorgia Meloni a Live Non è la d’Urso. “Tutte le attività, se possono garantire le misure di sicurezza necessarie, devono riaprire” ha spiegato la Presidente di Fratelli d’Italia, che prima di questa sera aveva già replicato a Giuseppe Conte.

Giorgia Meloni da Barbara d’Urso ha provato a fare chiarezza sulla sua idea della Fase 2, riscontrando un certo consenso da parte degli opinionisti in studio.