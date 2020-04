Anche Giorgia Meloni risponde a Giuseppe Conte dopo esser stata accusta in conferenza stampa di mentire e remare contro il Paese

Arriva anche la risposta di Giorgia Meloni, accusata assieme a Matteo Salvini, di remare contro il Paese dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Quest’ultimo, parlando del MES e degli aiuti che l’Italia attende dall’Europa, ha fatto nomi e cognomi, evidenziando come i due leader di destra avrebbero diffuso bugie circa il MES e avrebbe così anche indebolito il volto dell’Italia in Europa:

” Il MES esiste dal 2012 non è stato attivato la scorsa notte come irresponsabilmente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Questa volte devo fare i nomi) Questo governo non allora con il favore delle tenebre […]

Le menzogne ci fanno male […] Quelle bugie rischiano di indebolire non Giuseppe Conte o il governo ma l’intera Italia. […]”

Risponde prontamente via Facebook Matteo Salvini e, subito dopo, anche la stessa leader di Fratelli d’Italia

Conte accusa Giorgia Meloni risponde

Sulla sua pagina Facebook, Giorgia Meloni scrive quanto segue in risposta alle accuse del premier Conte:

“Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte indice una conferenza stampa pochi minuti prima dell’edizione più vista dei tg, trasmessa in diretta sulla prima rete del servizio pubblico, per accusare l’opposizione di dire menzogne, senza possibilità di replica e senza contraddittorio. Credo non si sia mai vista una cosa del genere nella storia della democrazia, e la dice lunga sulla tracotanza di questo governo. Mi aspetto che la RAI mi dia possibilità di replica alla stessa ora, con lo stesso tempo e con la stessa visibilità.

Il Presidente della Repubblica Mattarella non ha nulla da dire su questi metodi degni di un regime totalitario?”

Risposta senza mezze misure quella di Giorgia Meloni che addirittura invoca un intervento mirato del Presidente della Repubblica per difendere il suo onore e la democrazia stessa.

Una conferenza stampa esplosiva dunque quella di oggi del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte che promette di avere strascichi assai lunghi.

Il botta e risposta continua.