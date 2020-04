Il leader leghista risponde alle accuse del premier che lo ha tacciato di dire solo menzogne e remare contro il Paese tutto

Non si è fatta attendere la risposta del Ministro Matteo Salvini al Premier Giuseppe Conte.

Quest’ultimo, in una più che attesa conferenza stampa, ha tacciato il leader leghista era capofila di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, di menzogna.

I due si erano infatti da giorni battuti contro il MES accusando però il governo di non saper contrastare l’Europa, quest’ultima colpevole di remar contro un Paese come l’Italia già stremato dal Coronavirus e da tutti i problemi a esso connessi, propoenendo una misura paragonata da Salvini a una vera e propria rapina.

Stando a quanto sostenuto dal premier, l’agire di Salvini e Meloni indebolirebbe Paese, rendendolo meno credibile in Europa, e lo farebbe, cosa ancor più grave, basandosi esclusivamente su falsità:

“Il MES esiste dal 2012 non è stato attivato la scorsa notte come irresponsabilmente dichiarato da Matteo Salvini e Giorgia Meloni (Questa volte devo fare i nomi) Questo governo non allora con il favore delle tenebre […]”

Accusato pubblicamente di mentire e di indebolire così la Nazione tutta, il leader leghista non poteva ovviamente far tardare la sua risposta.

Conte accusa, Salvini risponde

Non era finita nemmeno da 10 minuti la conferenza stampa del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, quando il Ministro Matteo Salvini tuonava via Facebook:

“USARE la tivù di Stato per dire falsità e fare un comizio contro Salvini e contro le opposizioni è roba da REGIME, roba da Unione Sovietica.

Perché non hanno bloccato il MES? Perché il PD vuole la tassa patrimoniale? Perché i 5Stelle vogliono ancora bloccare la TAV? Perché Leu vuole tassare la casa e i risparmi degli italiani? Dov’è la cassa integrazione promessa? Quando arrivano davvero i soldi? Che fine ha fatto il blocco dei mutui per chi è in difficoltà? Cosa fanno per aiutare chi non ce la fa a pagare affitti, rate e bollette? Perché non aiutano davvero partite IVA e autonomi? Quando arriveranno i soldi promessi alle imprese? Sempre #colpadisalvini???

Altro che “collaborazione”, che delusione signor Conte.”

Inizia così quella che sembra a tutti gli effetti essere una querelle non dappoco, l’occasione per far scoppiare una minaccia che attendeva forse da tempo di esser innescata.

Una bufera nella bufera dunque: l’Italia tormentata dal Coronavirus dovrà ora vedersela anche con uno scontro tra titani.