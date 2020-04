Coronavirus | Adriana Volpe a Live Non è la d’Urso ha raccontato del dolore di non aver potuto abbracciare sua figlia una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip

Adriana Volpe, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è stata ospite a Live Non è la d’Urso dove ha raccontato al pubblico del piccolo schermo il suo primo e forte impatto con il coronavirus.

La conduttrice ha rivelato che gli abbracci che ha dato nella casa, dopo che la produzione le ha rivelato le difficili condizioni di salute di suo suocero, agli altri concorrenti sono stati gli ultimi che ha dato nella sua vita. In quanto una volta tornata alla realtà non ha potuto più stringere nessuno a sé.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giorgia Meloni replica a Giuseppe Conte: “Non è tempo di polemiche”

“Uscita dalla casa sono andata in Svizzera, mio suocero era ricoverato lì, e quando sono tornata non ho potuto abbracciare mia figlia Giselle” ha spiegato la conduttrice a Live Non è la d’Urso. “Mi hanno spiegato che bisognava seguire queste misure preventive” ha continuato Adriana, che sogna un futuro in Mediaset. “E’ stata dura, come potevo abbracciarla da lontano e come potevo spiegarla tutto?” ha chiesto retoricamente. “Barbara, tu sei mamma, mi puoi capire” ha concluso Adriana.

Adriana Volpe non ha potuto abbracciare sua figlia a causa del coronavirus.

Adriana Volpe a Live Non è la d’Urso: “Il coronavirus ha portato via mio suocero”

Adriana Volpe, oltre a raccontare il triste retroscena sull’impossibilità di abbracciare sua figlia, ha anche rivelato cos’è successo a suo suocero Enrico, scomparso a causa del coronavirus.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Coronavirus | Caterina Balivo amareggiata: “Non vedo una via d’uscita”

“Gli autori mi hanno detto che si era ammalato e che era in terapia intensiva” ha spiegato Adriana Volpe a Live Non è la d’Urso, che ha rivelato anche l’ultimo messaggio di suo suocero.

“Sarei dovuta partire il giorno dopo per raggiungere la mia famiglia, ma quando mi sono svegliata ho trovato il messaggio che mi comunicava la sua scomparsa” ha spiegato scossa la conduttrice. “Non ho avuto il tempo di metabolizzare, non potevo stringere nessuno, è stato brutto”.

Adriana Volpe da Barbara d’Urso ha raccontato quello che è uno dei periodi più difficili della sua vita, augurandosi che tutto questo possa presto finire.