Giuseppe Conte | Quando gli italiani si scatenano a colpi di MEME

Con la diretta di ieri sera, Giuseppe Conte si è guadagnato un posto d’onore come soggetto preferito dai creatori italiani di meme. Abbiamo scelto i migliori nella vera e propria valanga che si è riversata ieri sui social.

Prima di cominciare la carrellata dei meme più belli su Giuseppe Conte, è necessario riassumere la situazione scatenante a partire dalla quale i creatori di meme italiani hanno deciso di scendere in campo a sostegno del Presidente Conte.

Tutto si è verificato ieri, a partire dalle 19:30, quando è cominciata l’ennesima conferenza stampa in diretta del Presidente del Consiglio.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa del 10 Aprile?

A prescindere dai contenuti veri e propri del messaggio trasmesso a reti unificate, la conferenza stampa del dieci aprile rimarrà impressa nella memoria degli italiani per un evento che, fino a ora, non si era mai verificato: il Presidente Conte ha portato un attacco diretto e personale a due esponenti politici dell’opposizione, Matteo Salvini e Giorgia Meloni (i quali hanno già dato risposto in via ufficiale alle parole del premier).

Mentre alcuni, come Enrico Mentana, hanno ritenuto che il Presidente del Consiglio abbia abusato dei suoi privilegi istituzionali, moltissimi altri hanno osannato il Presidente Conte per la scelta di mettere in campo uno stile di comunicazione diretto ed estremamente deciso.

Tra i sostenitori della scelta di Giuseppe Conte ci sono anche le centinaia di “mematori” che hanno riversato sulle bacheche social di tutta Italia le proprie opere, alcune delle quali meritano di essere ricordate.

I meme su Giuseppe Conte (quelli pubblicabili!)

La politica italiana ormai passa dai social. Se i maggiori esponenti delle varie forze politiche, e ormai anche il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Repubblica, utilizzano i social per far conoscere il loro pensiero, è normale che la risposta arrivi sui social.

I meme che sono stati pubblicati (e soprattutto condivisi) nelle scorse ore fanno riferimento a moltissimi contesti diversi, da quello strettamente politico a quello sportivo fino a quello trash.

Alcuni, a onor di cronaca, contengono volgarità o attacchi troppo diretti agli esponenti dell’opposizione citati dal Presidente Conte nel suo ultimo discorso: abbiamo preferito escluderli da questo elenco.

Il meme della Coppa del Mondo

Come l’indimenticato capitano Fabio Cannavaro, che guidò l’Italia alla vittoria dei Mondiali di Calcio del 2006, il Presidente Conte è raffigurato mentre solleva la coppa del mondo con l’espressione che è diventata un vero e proprio marchio di fabbrica (e che ha decretato il suo successo con il gentil sesso nazionale e internazionale).

Tutti intorno i giocatori della nazionale del 2006, una festa di coriandoli e l’esultanza popolare: un’immagine dell’italia dei social nella notte tra il 10 e l’11 Aprile 2020.

I meme di Sailor Moon

Per aprire il capitolo Sailor Moon, è necessario specificare come il Presidente Conte sia diventato nel giro di pochissimi mesi (durante il suo secondo governo, e non durante il primo) un vero e proprio idolo delle donne italiane.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giuseppe Conte: il sex symbol di cui avevamo bisogno

Non ci possiamo stupire troppo, quindi, se il Primo Ministro è stato calato nei panni di Milord, il gentiluomo mascherato che correva in soccorso di Sailor Moon e che in realtà altri non era che il fidanzato di Bunny.

A proposito di Bunny, un certo passaggio del discorso del premier ha scatenato la fantasia dei fan più appassionati della saga, che forse hanno passato un po’ il limite quando hanno fatto coincidere Giuseppe Conte e la guerriera che veste alla marinara.

Il meme di Gandalf (spiegato a chi non ha letto il Signore degli Anelli)

Nella Saga del Signore degli Anelli, ad un certo punto la Compagnia nell’Anello deve attraversare la città perduta di Moria, fondata dai nani. Scavando troppo in profondità nelle viscere della terra, i nani avevano risvegliato una creatura antica e potente, dall’enorme potere distruttivo, il Balrog.

Per consentire alla Compagnia di attraversare sana e salva la città di Moria e scampare al Balrog, Gandalf utilizza tutto il suo potere, legato alla luce e al bene, per impedire alla creatura di raggiungere Frodo, portatore dell’anello.

Nell’intera scena del film (e naturalmente nel libro) Gandalf risponde al fuoco con il fuoco, esattamente come ha fatto il Premier durante il suo discorso: per la prima volta Conte ha utilizzato un modello comunicativo simile a quello di Salvini ma, naturalmente, contro quest’ultimo.

I meme classici: fumetti e gabbiani

Il meme del gabbiano è uno dei più vecchi e dei più famosi del web, utilizzato praticamente in tutte le salse e per veicolare qualsiasi messaggio.

Probabilmente non è tra i più originali prodotti dai mematori italiani, ma meritava almeno una citazione.

Molto più originale, e ancora una volta completamente dedicato alle donne italiane, quello che prende spunto da una tavola di fumetto che ricorda da vicino lo stile Bonelli.

I meme ispirati alla televisione trash

Non potevamo non concludere questa carrellata di meme con un riferimento diretto alla televisione trash – pop italiana.

Uno dei meme più divertenti apparsi in rete è quello in cui nel confessionale del Grande Fratello Giuseppe Conte viene invitato a fare due nomi e cognomi per decidere chi “mandare al televoto” (chiarissimo riferimento alle prossime elezioni).

Parlando di cultura popolare non poteva mancare la regina dei salotti televisivi italiani: Barbara D’Urso, la quale però recentemente si è schierata dall’altra parte della barricata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Barbara D’Urso prega in diretta con Matteo Salvini: il commento di Bonolis

Purtroppo oggi Barbara sta pagando quella che si è rivelata come una scelta poco accorta e la petizione che chiede la chiusura dei suoi programmi ha raccolto un numero enorme di firme.

Che questo meme serva a risollevare un po’ il gradimento di Carmelita?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 10 Apr 2020 alle ore 11:00 PDT

Il tormentone di Morgan e Bugo dello scorso Sanremo è stato rapidamente cancellato dalla memoria dei social dagli innumerevoli meme e post sul Coronavirus.

Ieri però i creatori di meme hanno deciso di riprendere il testo di Morgan e di farlo leggere al Premier. Se Conte è Morgan, è abbastanza chiaro chi possa fare la parte di Bugo.

I meme dall’altra parte: Salvini e Meloni

Per concludere questa lunga carrellata dedicata al presidente del Consiglio, ecco un meme e una vignetta dedicata agli altri due protagonisti della vicenda di ieri sera.

Il primo è un gioco di parole sul MES, meccanismo finanziario europeo estremamente discusso in questo periodo e completamente rifiutato dal Governo, che ha intenzione di insistere sulla creazione dei Coronabond.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Luigi Di Maio contro i giornali tedeschi sui Coronabond

L’ultima immagine che proponiamo non è un meme, ma una vignetta satirica realizzata dall’illustratore Mario Natangelo.

La vignetta è stata pubblicata dal Fatto Quotidiano e sui canali social del fumettista, particolarmente apprezzato per le innumerevoli vignette che hanno per protagonisti i membri del governo.

La lunga serie dei meme si conclude qui: non rimane che attendere la prossima diretta del Presidente del Consiglio per scoprire se ne saranno realizzati altri!