GF Vip | Patrick Pugliese, recentemente intervistato da Fanpage, ha rivelato cosa gli ha confidato la psicologa del reality show di canale 5 sul conto di Antonella Elia

Patrick Pugliese è uno degli storici concorrenti del reality show di canale 5 che ha preso parte anche a questa nuova edizione del GF Vip di Alfonso Signorini.

Durante il corso della sua permanenza nella casa più spiata d’Italia, Patrick ha avuto parecchie discussioni con i suoi compagni di viaggio. Una tra tutte Antonella Elia, che accusò lo storico concorrente di averla spintonata durante il corso di una lite.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip | Serena Enardu commette una clamorosa gaffe su Instagram

Patrick ha chiarito che, contrariamente a quanto in molti sono soliti pensare per quanto visto sul piccolo schermo, Antonella, che di recente ha commosso Pietro Delle Piane, non è assolutamente una persona cattiva ma molto particolare.

“Antonella ha un carattere complicato, è una persona stravagante” ha ammesso lo storico concorrente della casa. “E’ molto lunatica, ma non cattiva” ha proseguito. “Lei davvero era convinta in quel momento che io l’avessi pinta, ma soltanto perché in fondo ha dei problemi” ha aggiunto. “La psicologa mi ha detto che lei non stava bene” ha concluso Patrick.

La dichiarazione di Pugliese, come prevedibile, ha fatto discutere e non poco gli utenti della rete. In quanto ritengono che l’informazione data dalla psicologa del programma fosse un’informazione riservata e non da divulgare in giro.

Patrick ha rivelato cosa pensa la psicologa del GF Vip su Antonella Elia, scatenando non poche polemiche.

Patrick dopo il GF Vip ammette: “Non mi sento offeso da Zequila”

Patrick Pugliese, oltre a rivelare pubblicamente la confessione della psicologa del Grande Fratello Vip sul conto di Antonella Elia, ha anche risposto alla curiosità del pubblico del piccolo schermo di sapere se le discussioni avute con Antonio Zequila, che in più di un’occasione lo ha definito un lardoso, lo avessero in qualche modo ferito.

Lo storico concorrente ci tiene a precisare che non ci è assolutamente rimasto male di fronte a certi commenti, in quanto non ha alcun tipo di stima verso l’attore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pupo elogia Signorini: “Blasi, Marcuzzi e d’Urso non alla stessa altezza”

“Io ho provato anche ad avvicinarmi a lui, ma non ha voluto sentire ragioni” ha confidato Patrick Pugliese su Antonio Zequila al GF Vip, che di recente ha anche punzecchiato Pago.

“Per questo ho deciso di sfidarlo al televoto e credo che si ricorderà del risultato per tutta la vita, visto che ha totalizzato soltanto l’8% delle preferenze” ha proseguito. “E’ stato lui ha volere un risvolto del genere, visto la cattiveria con cui è arrivato fino alla fine”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: GF Vip durante il coronavirus | Malgioglio: “Mi ha messo angoscia”

“Ritengo che abbia fatto un percorso ignobile all’interno della casa” ha continuato lo storico concorrente del Grande Fratello Vip. “Per questo non mi sono mai sentito offeso dalle sue parole. Non ho alcun tipo di stima per una persona come lui” ha concluso.

Patrick Pugliese ha stroncato Antonio Zequila, che anche dopo la fine del reality show di canale 5 continua ad attaccarlo sul suo profilo Instagram, dedicandogli numerosi stati.

Patrick dopo il GF Vip non ha mai fatto mistero di aver particolarmente legato, invece, con Adriana Volpe, che ha fatto commuovere durante una recente diretta social, e Andrea Denver, con cui di recente ha svelato degli inediti retroscena su quanto è avvenuto nella casa.