Aperitivo light per non rinunciare una serata tra amiche

Un’ aperitivo light è un modo per non rinunciare ad un incontro con le amiche, anche se seguiamo una dieta per restare in ottima forma

Aperitivo light Fonte: Istock-Photos

L’aperitivo è un momento da trascorrere in compagnia delle amiche, un incontro piacevole, ma il più delle volte non sposa con la nostra linea. Non è sempre facile resistere a degli stuzzichini invitanti come patatine, taralli e pizzette.

Non rinunciamo, basta saper scegliere cosa mangiare con moderazione, sostituendo alcuni snack classici, come le patatine, le pizzette, gli spiedini con i wurstel a snack più sani e leggeri senza rinunciare al gusto.

Aperitivo light: cosa mangiare

Un’ aperitvo si può preparare anche light cosi da non rinunciare ad incontro con amiche anche se si è a dieta. Negli ultimi decenni, l’aperitivo è sempre più frequente o per incontrarsi con qualcuno, o per un appuntamento di lavoro o per stuzzicare qualche snack con il vostro partner.

C’è anche l’aperitivo detto “apericena“, che sostituisce l’aperitivo prima di iniziare la cena, dove c’è la possibilità di consumare diversi piatti non light accompagnati da diversi cocktail.

E’difficile rinunciare all’apericena se siamo a dieta, perchè si sa che i buffet sono molto ricchi in grassi e in carboidrati. State tranquille, godetevi l’aperitivo light scegliendo le diverse alternative:

cocktail analcolici alla frutta: anche se la frutta contiene molti zuccheri, l’alcol ne contiene di più, ma non vi gonfia;

anche se la frutta contiene molti zuccheri, l’alcol ne contiene di più, ma non vi gonfia; bibita light invece della classica soda;

invece della classica soda; un cocktail a base di succo di pomodoro: come il bloody Mary, che è poco calorico;

come il bloody Mary, che è poco calorico; stuzzichini: sono da preferire piatti a base di verdura o proteine, come rustici al forno, la bresaola con qualche grissino integrale;

sono da preferire piatti a base di verdura o proteine, come rustici al forno, la bresaola con qualche grissino integrale; riso o cous cous: perchè sono carboidrati senza apporto di calorie a differenza di patatine, panini molto farciti e pizzette;

perchè sono carboidrati senza apporto di calorie a differenza di patatine, panini molto farciti e pizzette; la frutta secca no: perchè è troppo calorica;

perchè è troppo calorica; olive e sottaceti: perfetti perchè meno calorici degli arachidi;

perfetti perchè meno calorici degli arachidi; spiedini di frutta e formaggio: da preferire ai spiedini con mozzarella e pomodori o con i wurstel;

da preferire ai spiedini con mozzarella e pomodori o con i wurstel; sushi: ideale, però evitare il cocktail di gamberetti con la maionese.

Aperitivo light: come prepararlo a casa

Se poi organizzate una cena a casa e preparate anche l’apericena, basterà seguire le cose sopra elencate ma aggiungendo qualcosa di più gustoso per le amiche:

cocktail analcolici : come il mojito analcolico è perfetto;

: come il mojito analcolico è perfetto; una centrifugato di pomodoro : perchè non è calorico;

: perchè non è calorico; centrifugati di vostra fantasia : potete mischiare la frutta con la verdura, come ananas con mela e sedano,oppure carote con mango e arance, salutari e gustosi;

: potete mischiare la frutta con la verdura, come ananas con mela e sedano,oppure carote con mango e arance, salutari e gustosi; spiedini di frutta: come anguria e melone;

come anguria e melone; olive e sottaceti;

verdure e ortaggi crudi: come carote, finocchi o pomodori;

come carote, finocchi o pomodori; vino bianco: senza esagerare;

senza esagerare; pizzette: si intendono quelle preparate in casa da consumare con moderazione.

Virgilia Panariello