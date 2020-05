Antipasti facili e veloci | ecco 6 ricette da preparare

Scopri 6 antipasti facile, veloci e soprattutto sfiziosi, da preparare con semplici ingredienti, da servire per una cena a buffet.

Avete ospiti a cena e non avete molto tempo a disposizione per preparare antipasti sfiziosi?

Non preoccupatevi, siamo qui per questo, per darvi qualche consiglio a riguardo, prendete ispirazione dalle nostre ricette facili e soprattutto sfiziose. Alcune si servono subito dopo la preparazione, altre richiedono una cottura rapida in forno. Le ricette che noi di CheDonna.it vi proponiamo sono le bruschette con affettati e non solo anche spiedini di mozzarelle, ma non possono mancare i vol au vent al formaggio.

Sicuramente i vostri ospiti gradiranno, perchè sono piatti davvero invitanti e gustosi, scopriamo 6 ricette di facile preparazione.

Antipasti facili e veloci: scopri 6 ricette

Vi proponiamo delle semplici e soprattutto veloci antipasti da servire per una cena a buffet, che lascerà a bocca aperta tutti i commensali. Sono ricette che si prestano a diverse varianti, quindi sbizzarritevi come preferite.

1.Tartine al salmone e formaggio

Le tartine con salmone, sono una ricetta sfiziosa da servire a cena come stuzzichino sfizioso, si prepara in poco tempo, ma si presta a diverse varianti. Magari scegliete dei crostini diversi integrali e non, così da dare una maggiore scelta ai commensali. Vediamo allora come preparare queste sfiziose ed invitanti tartine al salmone affumicato.

Tempo di preparazione: circa 15 minuti Ingredienti per 25 tartine

crostini o pane per tramezzini

250 g salmone affumicato

250 g robiola

5/6 cucchiaini senape

erba cipollina per decorare

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere in una ciotolina la robiola con la senape, prendete i crostini o i tramezzini, come preferite, spalmate la crema di robiola e adagiate una fettina di salmone affumicato arrotolata. Decorate con erba cipollina o aneto, potete decorare come preferite, magari con olive denocciolate verdi. Servite e buon appetito.

2.Spiedini di Prosciutto Crudo Melone e basilico

Gli spiedini di prosciutto crudo Melone, sono una ricetta sfiziosa e invitante, un piatto fresco e delizioso. Un antipasto che si realizza in pochissimo tempo, perfetto da servire a cena a buffet, scopriamo quali ingredienti occorrono.

Ingredienti per 8 spiedini

8 fette Prosciutto Crudo

2 fettine di melone

8 Foglioline di Basilico

8 Spiedini lunghezza cm 15

Preparazione

Per realizzare questi spiedini, iniziare a tagliare a metà il melone, lo svuotate ed eliminate i semi presenti all’interno, poi tagliate due fettine ed eliminate la buccia.

Con un coltello a lama sottile e liscia, tagliate la fetta a metà e di nuovo a metà in modo da ottenere 4 parti uguali, lo stesso fate per la seconda fettina. In totale otterrete 8 cubetti di melone, su un piano da lavoro, stendete una fettina di prosciutto crudo al centro mettete il cubetto di melone, avvolgete il prosciutto. Poggiate sopra una fogliolina di basilico lavata e asciugata per bene. Infilate uno spiedino su ogni cubetto di melone e prosciutto, lasciate un pò in frigo, poi servite e gustate.

3. Spiedini pomodori e ciliegine

Gli spiedini di pomodori e ciliegine di mozzarella è una ricetta colorata e sfiziosa, tipica della stagione estiva, un classico della tradizione culinaria italiana. Una ricetta di facile realizzazione, che si può accompagnare con diversi salumi come prosciutto crudo, salame e pancetta arrotolata, accompagnate da olive condite al peperoncino o verdi. Inoltre bastano davvero 4 ingredienti per rendere questo antipasto davvero particolare, scopriamo la ricetta.

Ingredienti per 24 pezzi spiedini

12 pomodorini rossi

12 pomodorini giallo

24 mozzarelline ciliegine

un mazzetto di basilico

24 spiedini

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare i pomodorini e li asciugate con carta assorbente, poi fate sgocciolare bene le ciliegine. Componete lo spiedino, infilate un pomodorino rosso, la mozzarellina, poi con il pomodorino giallo e così via. Adagiateli su un piatto da portate, appena terminato, decorate con le foglie di basilico lavate e asciugate bene. Coprite con la pellicola trasparente e lasciate in frigo se non le servite subito.

4. Tortina di pancarrè

La tortina di pancarrè con scamorza e prosciutto è un finger food che si prepara con semplici ingredienti. Perfetta da servire già in piccole porzioni, oppure se volte lasciate la forma rettangolare e servite nel piatto da portata, accompagnata da un pò di rucola o insalata.

Tempo di preparazione 10 minuti

Ingredienti per uno stampo da 33×28:

450 g di pancarrè

200 g di prosciutto cotto (a fettine sottili)

250 g di scamorza (a fettine sottili)

2 uova

300 ml di latte

25 g di grana padano da grattugiare

pepe nero q.b.

sale fino q.b.

burro q.b.

Preparazione

Per preparare questa croccante ricetta, mettete in una ciotola le uova, il latte, sale e pepe nero e mescolate con una frusta o forchetta. Poi prendete le fettine di pancarrè tagliate i bordi con un coltello a lama sottile e trasferitele nel composto di latte e uova. Trasferite le fette una di fianco all’altra in uno stampo rettangolare, che si consiglia di foderare con carta forno. Formate così un primo strato, poi aggiungete un pò di prosciutto cotto e le fettine di scamorza. Ricoprite con un altro strato di fette di pancarrè, che dovete passare nell’uovo, poi adagiate il prosciutto cotto e formaggio e terminate con un ultimo strato di pane. Aggiungete il composto di uova e latte sulla superficie, aggiungete un pò di burro. e lasciate cuocere in forno caldo a 180° per 20 minuti, iltempo necessario che si fonde la scamorza e si dora la superficie.

Trascorso il tempo, sfornate e lasciate intiepidire, tagliate a cubetti, così da fare delle monoporzioni.

5. Bruschette con provola e prosciutto crudo

Le bruschette con provola e prosciutto crudo si preparano in poco tempo, si lasciano cuocere per pochissimi muti in forno, il tempo necessario che la provola si scioglie. Una ricetta perfetta quando avete ospiti improvvisi, potete anche variare con ingredienti che al momento disponete.

Scopriamo come realizzare queste sfiziose ricette.

Ingredienti per 4 persone

8 fette di pane raffermo

250 g di fette di prosciutto crudo

8 fette di provola affumicata

rucola q.b.

olio extra vergine di oliva

Preparazione

Per preparare queste bruschette, iniziate a tagliare il pane raffermo, disponetele su una leccarda da forno e lasciatele tostare un pò. In alternativa potete utilizzare un tostapane, in entrambi i casi le fettine si devono dorare ad ambo i lati. Non appena saranno pronte, adagiatele su una leccarda da forno o teglia, aggiungete un filo di olio extra vergine di oliva. Aggiungete una fettina di prosciutto e una di provola, infornate a 180°per pochi minuti, il tempo che si scioglie la provola e il prosciutto risulti quasi croccante.

Sfornate e servite su un vassoio o piatto da portata, decorate con delle foglie di rucola lavate e asciugate con carata assorbente.

6. Vol au vent con formaggio

I vol au vent con formaggio, si preparano facilmente, infatti si consiglia si comprare i vol au vent già confezionati così da velocizzare la preparazione. Si presta a diverse varianti con formaggio e gamberetti o son speck, perfetti per un aperitivo a buffet!

Scopriamo come prepararli.

Ingredienti per 12 vol au vent

12 Vol au vent

100 g di gorgonzola

100 g di stracchino

2 cucchiai di formaggio spalmabile

3 cucchiai di latte

Decorazione

cetriolo q.b.

peperone o pomodori q.b.