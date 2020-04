Scopri 4 contorni da preparare con verdure cotte al forno o grigliate, che potete cucinare per accompagnare diversi secondi.

In cucina ci si può sbizzarrire come si vuole, perchè si possono preparare tantissimi piatti con verdure e ortaggi. Non è così difficile preparare contorni per accompagnare secondi piatti, ma a volte, manca proprio la fantasia.

Per una cucina più salutare, oggi vi proponiamo diverse ricette da preparare con diverse verdure o grigliate o cotte al forno.

Scopriamo come, seguendo quattro semplici ricette, ma che accontenterà tutti i palati.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pasta sfoglia | 20 e più ricette con l’impasto salato più goloso di sempre

1. Involtini di melanzane grigliate con prosciutto

Gli involtini di melanzane grigliate con provola e prosciutto sono una ricetta sfiziosa e invitante che si prepara in pochissimo tempo. Si può servire come antipasto sfizioso da servire quando avete ospiti a casa, magari accompagnando con salumi e formaggi.

Ingredienti per 4 persone

2 Melanzane

100 g di Provola o scamorza

230 g Prosciutto cotto

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare questo sfizioso contorno, iniziate a mondare le melanzane, poi le lavate e le asciugate bene,con un coltello tagliatele a fette non troppo spesse. Adagiatele su un piatto da portata spennellatele con olio di oliva. Fate riscaldare bene una piastra e grigliate le melanzane ad entrambe i lati, poi aggiungete il sale. Prendete una leccarda, rivestite con la carta forno, adagiate le fettine di melanzane, poi adagiate la fettina di prosciutto cotto e la provola tagliata a fette sottil. Arrotolate su se stesse e fermatele con uno stecchino, incartateli con la carta di alluminio per evitare che si brucino in forno. Lasciate cuocere a forno caldo 180° per pochi minuti, il tempo che la provola si sciogli, servite eliminando l’alluminio dallo stecchino e servite. 2. Tortino con verdure

Il tortino con verdure è una ricetta semplice e davvero gustosa, colorata e sfiziosa, per accompagnare diversi secondi sia di carne che di pesce.

Si può decidere di aggiungere un pò di formaggio come scamorza o provola affumicata a dadini tra una verdura e l’altra, così da rendere ancora più invitante il contorno.

Ingredienti

1 zucchina

3 pomodori rossi

1 melanzana

2 cucchiaini timo

1 peperone giallo e uno verde

olio d’oliva extravergine

extravergine aceto balsamico

balsamico sale q.b.

pepe q.b.

Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a lavare le verdure, poi togliete il picciolo ai peperoni e privateli dei semi e dei filamenti bianchi e tenete da parte. Mondate le melanzane e zucchine, tagliatele a fettine rotonde, adesso grigliate le verdure su una piastra ben calda entrambi i lati, poi togliete appena pronti.

Nel frattempo in una padella mettete un filo di olio extra vergine di oliva, aggiungete i pomodori tagliati a dadini, il timo e lo spicchio di aglio e lasciate rosolare un pò. Non appena i pomodori saranno cotti, spegnete.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Frittelle di carote e zucchine | un antipasto croccante

Prendete una teglia da forno e formate i tortini in questo modo: una fettina di melanzane, adagiate sopra il peperone giallo, poi quello verde ed infine la zucchina. Completate con gli altri ingredienti formando i restanti tortini, distribuite un pò di sughetto di pomodori e un pò di olio extra vergine di oliva. Fate cuocere in forno caldo a 180° per 10 minuti, poi sfornate e servite nei piatto decorando con un pò di aceto di vino balsamico.

3. Melanzane a barchetta

Le melanzane a barchetta con formaggio, è una delle ricette della tradizione culinaria italiana, si preparano facilmente e si prestano a diverse varianti. Oltre al formaggio potete anche aggiungere un pò di prosciutto cotto a dadini oppure i pomodorini freschi. Davvero potete sbizzarrirvi come volete.