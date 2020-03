Scopri oltre 20 preparazioni, dalle più facili alle più articolate, per utilizzare in cucina la pasta sfoglia, confezionata o anche preparata da zero.

Ricette salate, dolci, veloci o super complesse. La pasta sfoglia può esser veramente impiegata in una miriade di preparazioni, sia che la vogliate acquistare già pronta sia che vogliate prepararla con le vostre mani.

Oggi scopriamo alcune tra le ricette più golose a base di questo goloso impasto.

Oltre 20 ricette con la pasta sfoglia

Iniziamo con il dire che la pasta sfoglia è un ingrediente ambivalente: tanto complesso da preparare quanto poi semplice da impiegare in ricette veloci e, al tempo stesso, particolarmente gustose.

In Tutorial cucina: ecco come preparare la pasta sfoglia, da poter usare in mille modi vi avevamo illustrano la preparazione base della pasta sfoglia, possibili anche nella variante vegana eliminando il burro. Oggi vogliamo riassumervi invece diverse preparazioni in cui la pasta sfoglia può essere impiegata, un ingrediente base di cui vi illustreremo in un unico pezzo tutta la versatilità.

Antipasti, piatti unici ma, soprattutto, tante sfiziose idee per un pasto che sia, tra le altre cose, buono e stuzzicante.

Ecco come utilizzare la asta sfoglia nelle vostre cucine.

1 – Cornetti salati di pasta sfoglia

Un antipasto facile e veloce che sarà la vostra ancora di salvezza anche in caso di ospiti dell’ultimo minuto. Vi occorreranno solo pasta sfoglia, prosciutto e scamorza. (clicca qui per la ricetta)

2 – Pizzette di pasta sfoglia con pomodorini

Ecco un altro antipasto velocissimo da preparare, perfetto se non avete tempo di realizzare delle vere e proprie pizzette ma volete comunque godervi il meraviglioso mix di pomodoro, basilico e formaggio. (clicca qui per la ricetta)

3 – Girelle di pasta sfoglia con speck

Girelle di pasta sfoglia con speck Fonte:PixabayL’aperitivo perfetto si completa con questo goloso mix di pasta sfoglia, speck e formaggio. Perfetto da gustare caldo o tiepido e accompagnato da tante bollicine. (clicca qui per la ricetta)

4 – Cornetti salati di pasta sfoglia

Una festa di compleanno. una cena in piedi. Questo piccole deliziose bontà vi garantiranno di fare un vero e proprio figurone con qualsiasi ospite. All’interno noi suggeriamo salmone e avocado ma voi potete creare una variante su misura per i vostri gusti. (clicca qui per la ricetta)

5 – Rustici di pasta sfoglia

Un piatto di riciclo che si rivela essere goloso antipasto. Formaggi, verdure, salumi, tutto può trasformarsi nel ripieno di questi fragranti fagottini, I vostri ospiti ringrazieranno ma anche il vostro frigorifero un po’ stipato. (clicca qui per la ricetta)

6 – Rose di pasta sfoglia e verdure grigliate

Variante vegetariana delle rotelle solitamente a base di formaggi e salumi. Perfetta per rendere le verdure piacevoli anche per i più piccoli che, solitamente, non le amano troppo. (clicca qui per la ricetta)

7 – Sfogliatine salate con funghi e formaggio

Crema di funghi e ricotta è la farcita di queste golose sfogliatine qui proposte in veste pasquale ma adattabili veramente a ogni Moment dell’anno. (clicca qui per la ricetta)

8 – Quiche con formaggio e pomodori

Una torta salata ma che si prepara in appena 20 minuti, farcita con ingredienti che chiunque ha quasi sempre nella propria cucina. Un piatto perfetto per una cena con diversi ospiti che però si ha veramente poco tempo per prepararla. (clicca qui per la ricetta)

9 – Grissini con parmigiano e sesamo

Pasta sfoglia, parmigiano, semi di sesamo, un po’ di erba cipollina e l’aperitivo è pronto per essere servito. Perfetto anche come snack veloce e sfizioso davanti a un bel film. (clicca qui per la ricetta)

10 – Torta salata hummus patate e radicchio

Hummus, radicchio, patate, in questo caso certo non pochi ingredienti ma senza dubbio un risultato veramente originale e goloso. Non propriamente la solita torta salata. (clicca qui per la ricetta)

