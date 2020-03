Per preparare questa quiche, iniziate dagli asparagi, rimuovete la parte dura del gambo degli asparagi, poi lavateli e lasciateli cuocere in una pentola con abbondante acqua calda, per circa 10 minuti. Poi li scolate e tagliate le punte, tenetele da parte e poi tagliate il resto degli asparagi e tenete da parte.

Stendete la pasta sfoglia in una teglia di 24 cm di diametro, ricoperta da carta forno, poi bucherellate il fondo con i rebbi di una forchetta.

Lavate ed asciugate i pomodori e tagliateli a pezzetti, poi tagliate anche la scamorza a cubetti. In una ciotola, mettete i pomodorini, il formaggio, le uova, gli asparagi tagliati, un filo di olio extra vergine di oliva, il sale, il pepe e la noce moscata.

Mescolate bene con un cucchiaio e trasferite tutto sulla pasta sfoglia, lasciate cuocere in forno a 180° per circa 20 minuti. Sfornate e lasciate raffreddare per bene e poi servite tiepida.