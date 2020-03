I cornetti salati di pasta sfoglia sono un antipasto veloce, perfetto da preparare quando avete poco tempo e degli ospiti improvvisi. Vediamo come.

I cornetti salati sono uno stuzzichino che potete servire per un apericena, tutti i commensali gradiranno. Visto che si preparano facilmente e in poco tempo, potete anche prepararli per una cena improvvisa tra amici.

Sono farciti con scamorza e prosciutto crudo, ma si prestano a diverse varianti, potete sostituire il prosciutto crudo con quello cotto, al scamorza con della provola affumicata.

Ma nessuna vieta di prepararne di gusti diversi, magari anche con delle verdure come peperoni grigliati o con pomodori e olio. Davvero potete sbizzarrirvi come volete.

Cornetti salati di pasta sfoglia

I cornetti salati, sono un finger food sfiziosi e facile da preparare, bastano davvero pochi minuti e pochi ingredienti, vediamo come realizzare questa ricetta.

Basta acquistare una pasta sfoglia già pronta nel banco frigo o freezer, poi la ritagliate e la farcite con prosciutto e scamorza. Poi procedete con la cottura nel forno.

Ingredienti per 4 persone

1 rotolo di pasta sfoglia rotonda

prosciutto crudo a fette

scamorza a fette

Preparazione

Per preparare questo antipasto sfizioso, iniziate a srotolare la pasta sfoglia e con un taglia pasta, ritagliate tanti rettangoli.

A ogni rettangolo ottenuto, stendete una fetta di prosciutto crudo e di scamorza, dovete lasciare i bordi liberi, altrimenti durante la cottura, fuoriesce la farcitura.

Adesso dovete dare la forma di cornetti, ecco come, basta arrotolare i rettangolo, partendo dalla parte più larga, poi adagiateli su una leccarda da forno, rivestita con carta forno.

Lasciatele cuocere i cornetti salati in forno già caldo a 220 gradi e lasciate cuocere fino a quando la superficie non si dorerà.

Occorrono circa 15-20 minuti, dipende dal forno, sfornateli e lasciateli raffreddare. Servite in una ciotolina e gustate.

