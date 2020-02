Girelle di pasta sfoglia con speck sono un antipasto facile e veloce, da realizzare con pochissimi ingredienti, per un aperitivo che stupirà tutti.

Le girelle di sfoglia con speck, sono un antipasto facile e veloce da preparare, basta acquistare un rotolo di pasta sfoglia e farcirlo con patate scaldate, speck e formaggi.

E’ un idea da servire a tavola sia freddo che tiepido, come stuzzichino prima della cena, si può preparare anche per un cena improvvisa, visto che si realizza in pochissimo tempo.

Magari in questo caso potete omettere le patate, perchè necessitano di cottura, se volete dare una croccantezza maggiore alle vostre girelle, potete sostituire la pasta sfoglia a alla pasta brisèe.

E’ un antipasto sfizioso, gustoso è una ricetta versatile e particolare che accontenterà tutti i commensali, anche i più piccoli.

Come preparare le girelle di pasta sfoglia con speck

Le girelle di pasta sfoglia è un antipasto perfetto per una cena improvvisa, perchè vi toglierà pochissimo tempo, vediamo come prepararle.

Ingredienti per 4 persone

Rotolo di pasta sfoglia rettangolare

250 g di patate

50 g di Parmigiano reggiano

100 g di speck

50 g di Edamer

Latte q.b.

Preparazione

Per preparare questo gustosissimo antipasto, mettete in una pentola dai bordi alti contenete acqua fredda, le patate con la buccia e portatele ad ebollizione. Fate cuocere fino a quando non risulteranno morbide, fate la prova con i rebbi di una forchetta. Scolatele, fatele intiepidire e sbucciatele, trasferitele in uno schiacciapatate, conservate le patate in una ciotola, unite il parmigiano reggiano grattugiato e mescolate per bene.

