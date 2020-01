Un pranzo pronto per 3 giorni. Cercavate un pranzo facile e veloce da mangiare per più giorni e togliervi il pensiero del “cosa preparo per il pranzo”? Qui troverete una soluzione saporita e semplice da preparare che allieterà ben 3 dei vostri pasti

Scopriamo insieme la ricetta di un piatto davvero facile e gustoso, un pranzo pronto per 3 giorni. Questi ingredienti rispecchiano tante proprietà nutrizionali e formano un piatto unico, sano e ricco di benefici.

Uno degli ingredienti del pranzo pronto per 3 giorni | Cos’è l’hummus?

L’hummus è una morbida crema fredda di ceci. Usato particolarmente nel mondo mediorientale, in Libano, Turchia e Israele, si serve come antipasto o aperitivo, come salsina di accompagnamento o contorno unico. L’hummus risale probabilmente all’età del bronzo. La parola hummus infatti ricorda un po’ la parola humus mesopotamico, un piatto che richiama la terra bagnata dai fiumi…

L’ingrediente principale è il cece, una pianta che è altamente resistente alle temperature torride alla siccità. Nella Grecia il cece era conosciuto con il nome di kikus che conferiva al seme un concetto di forza e potenza. Nell’antica Roma invece veniva chiamato cicer arietinum perché il profilo del seme ricordava ai latini il profilo di un ariete.

La bontà delle torte salate | Quando nascono

A partire dal XIII secolo il pane iniziò ad essere riempito con tante farciture diverse e nascono così le torte rustiche: una base, pochi ingredienti e tanto sapore. Per ridurre la durezza dell’impasto si iniziò a sperimentare una pasta più morbida: la pastasfoglia.

Culturalmente parlando, le versioni sono moltissime, tutte esprimono le tradizioni locali. Gli ingredienti variano dalle diverse tipologie di formaggi, ai salumi, alle verdure. Le ricette prevedono, come detto in precedenza, una base di pastasfoglia che conferisce fragranza ai condimenti scelti.

La ricetta della torta salata | Hummus, patate e radicchio

Questa torta salata è piatto unico gustoso e nutriente da portare con sé al lavoro e da mangiare per 3 giorni. Si prepara in men che non si dica e, per questa ricetta useremo una base di hummus e patate. Vediamo tutti gli ingredienti necessari e la preparazione.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia

280 g di hummus di ceci: ingredienti e ricetta originale step by step

200 g di radicchio

1 patata lessa

2 cucchiai di latte di soia senza zuccheri aggiunti

senza zuccheri aggiunti 1 cucchiaino di semi di sesamo

Maggiorana

Rosmarino

1 spicchio di aglio

Sale

Pepe

Per la farcitura

Schiacciate la patata lessa con una forchetta

Schiacciate la patata lessa con una forchetta Unite alla patata l’ hummus di ceci

Mescolate il tutto aggiungendo due cucchiai di latte di soia

Aggiungete il rosmarino tritato

Per la torta salata

Stendete il rotolo di pasta sfoglia su di una tortiera

Bucherellate la base con una forchetta

Versate la farcitura composta precedentemente in modo uniforme

Modellate a piacimento i bordi della torta

Infornate a 180 gradi per 25 minuti circa

Per il completamento del piatto