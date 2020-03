Eleonora Daniele | Incinta al lavoro: “Sorridere in video è un dovere”

Eleonora Daniele è incinta e prossima al termine della gravidanza, ma continua a portare avanti Storie Italiane. La giornalista e conduttrice ha parlato del suo modo vivere il mestiere di giornalista e di personaggio pubblico in questo momento storico.

Quarantatré anni, un matrimonio recente con il compagno di una vita, il desiderio di un bambino che finalmente si è realizzato: Eleonora Daniele avrebbe potuto vivere un periodo di perfetta felicità e di realizzazione se non fosse arrivata l’emergenza Coronavirus a sconvolgere la vita di mezzo mondo.

La conduttrice è rimasta al timone del suo programma Storie Italiane e si è anche assunta l’onere di fare informazione sul Coronavirus come previsto dal palinsesto RAI e Mediaset nelle ultime settimane.

Ecco come sta vivendo il complesso ruolo di madre, giornalista e personaggio pubblico in un momento difficilissimo per l’Italia.

Eleonora Daniele incinta e ottimista

Essere giornalisti, nel momento in cui l’emergenza Coronavirus si combatte anche e soprattutto attraverso la corretta informazione, è una responsabilità molto grande, soprattutto per una donna in uno stato emotivo così delicato come quello che accompagna la gravidanza.

Nonostante questo, e nonostante tutte le ansie per il possibile contagio, Eleonora Daniele ha deciso di continuare a lavorare come sempre.

La giornalista ha anche spiegato che tutti i suoi spostamenti e la sua permanenza negli studi RAI sono controllatissimi e tutte le necessarie misure di sicurezza vengono perfettamente rispettate.

Inoltre, in merito al rischio Coronavirus in relazione alla gravidanza, Eleonora ha rassicurato tutti coloro che si stanno preoccupando per il suo stato di salute e di quello del bambino: il coronavirus non si trasmette da madre a figlio. Non c’è quindi quel “contagio verticale” che è proprio di altri tipi di virus.

Messe da parte quindi le preoccupazioni per la salute della bambina, Eleonora può concentrarsi su quella che sente come una missione: “Questo è il mio mestiere, la mia passione. Come giornalista avverto ancora di più l’importanza di adempiere al mio dovere di fare servizio pubblico”.

Il senso del dovere di Eleonora è acuito ancora di più dal fatto che la conduttrice e giornalista è originaria del Veneto, seconda regione (dopo la Lombardia) per numero di contagiati.

Inoltre la sorella di Eleonora Daniele lavora in ospedale: è quindi tra le persone che stanno letteralmente combattendo in prima fila le conseguenze più dure del virus.

Storie Italiane cambia veste (e orario)

Storie Italiane è sempre stato un programma perfettamente a metà tra intrattenimento e informazione, ma in queste ultime settimane è stato profondamente rivoluzionato per adattarsi sia alle nuove necessità dell’azienda sia al nuovo palinsesto.

Per qualche tempo infatti il programma è stato allungato di un’ora e mezzo, concludendosi alle 13:30 per fornire notizie dell’ultim’ora in merito alla situazione del Coronavirus in Italia.

Nei prossimi giorni il programma continuerà a durare più del solito, ma verrà allungato soltanto di mezz’ora: la Daniele lascerà quindi lo schermo ai colleghi alle 12:30, ora in cui si avvierà verso casa per rispettare la quarantena volontaria.

A meno di altre variazioni e decisioni improvvise da parte dell’azienda, Storie Italiane dovrebbe andare avanti senza interruzioni fino alla fine di Maggio. L’ultima puntata, per la precisione, è fissata per il 29 Maggio.

Eleonora partorirà nella pausa estiva mettendo al mondo la sua Carlotta, e poi tornerà al lavoro a Settembre quando, si spera, l’emergenza sanitaria italiana sarà passata del tutto.

