Barbara D’Urso | Durissima in TV contro Elena Morali e Luigi Favoloso

Barbara D’Urso ha bacchettato duramente in diretta Luigi Favoloso ed Elena Morali, che hanno continuato a dare una versione molto fumosa di una certa telefonata.

Nina Moric è stata ospite di Barbara D’Urso la scorsa settimana: in quell’occasione Nina ha ha affermato di aver ricevuto una lunghissima telefonata da Elena Morali, durata la bellezza di quattro ore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Luigi Favoloso ricatta Elena Morali? L’accusa di Nina Moric a Live

In quella telefonata la Morali faceva delle pesanti affermazioni contro Luigi Favoloso, spiegando a Nina che Luigi era in possesso di un video intimo e che la stava ricattando, minacciando di rendere pubblico il video se lei non fosse tornata con lui.

Nina Moric ha affermato di aver registrato la telefonata e di aver consegnato la registrazione ai suoi legali, in modo da utilizzarla come prova contro Luigi Favoloso nel processo attualmente in corso tra i due.

Invitati da Barbara a Live – Non È La D’Urso per spiegare le proprie ragioni, Luigi Favoloso ed Elena Morali hanno fatto pesantemente perdere la pazienza alla padrona di casa, che ha promesso solennemente che non darà più spazio in futuro alla faccenda.

Cosa hanno detto di così insopportabile Elena Morali e Luigi Favoloso?

Barbara D’Urso contro Favoloso: “Parla o te ne vai”

Assistendo all’intervista di Elena Morali e Luigi Favoloso con Barbara D’Urso si aveva la chiarissima sensazione che i due stessero cercando di arrampicarsi sugli specchi.

Innanzitutto Elena Morali ha affermato di voler parlare della telefonata soltanto nella sede appropriata (cioè davanti ai suoi avvocati). La modella però ha spiegato di aver finto alcuni passaggi della telefonata e addirittura di aver finto di piangere per strappare a Nina qualche confidenza. Si tratta già di una seconda versione dei fatti, dal momento che in precedenza Elena aveva affermato che semplicemente Nina non aveva capito il senso del suo discorso.

Di contro, Luigi Favoloso continua a negare l’esistenza di qualsiasi ricatto e continua a non accettare l’idea che l’intera vicenda si trasformi in un totale danno d’immagine per lui, che teoricamente potrebbe esercitare la professione di avvocato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Luigi Favoloso ed Elena Morali: amore al capolinea! E’ già finita

Quando Barbara D’Urso ha chiesto a Elena se fosse disposta a far sentire la telefonata al pubblico di Live, la Morali ha negato il suo permesso, come se avesse chiaramente qualcosa da nascondere.

Ad un certo punto un ultimo intervento della Morali si è traformato in un durissimo attacco ad personam nei confronti di Nina Moric, accusata di essere talmente ignorante da non aver ancora imparato a parlare in italiano corretto dopo 20 anni di permanenza in Italia.

Favoloso e la Morali hanno inoltre affermato che la Moric sia ben diversa da come appare in video o in trasmissione: sebbene sembri una persona molto tranquilla, in realtà secondo i due ha problemi mentali. “Dovrebbe farsi curare” ha detto Favoloso, consigliando alla Moric di seguire anche un corso di recitazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Nina Moric si difende dopo la Macchina della Verità: “Non ero drogata”

Infastidita da questo atteggiamento nebuloso in merito alla loro versione dei fatti, Barbara ha invitato sia Luigi Favoloso sia Elena Morali a dire quello che avevano da dire sulle affermazioni della Moric e di non continuare a usare la trasmissione solo per portare attacchi personali nei confronti di Nina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d’Urso (@livenoneladurso) in data: 17 Mag 2020 alle ore 4:14 PDT

La D’Urso ha anche promesso che non continuerà a dare spazio a questa vicenda, probabilmente per non dare l’impressione di voler cominciare a tutti i costi un nuovo Pratigate. Tra l’altro proprio in questi ultimi giorni la televisione ha toccato con mano quanto i telespettatori siano stufi di sentir parlare della Prati, che ha fatto crollare gli ascolti di Mara Venier.