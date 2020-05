Nina Moric | Carlos attaccato in diretta Instagram, Nina blocca tutto

Nina Moric ha sempre voluto “proteggere” Carlos dai social, ma nelle scorse ore aveva provato a cambiare strategia. Non è andata bene.

Nina Moric ha sempre avuto un attaccamento profondissimo per il suo unico figlio, il diciassettenne Carlos Corona che nacque dal matrimonio con Fabrizio.

Per diversi anni Nina Moric non ha potuto vedere suo figlio con regolarità a causa del fatto che le era stato tolto l’affidamento del ragazzo a seguito di un episodio di violenza domestica che coinvolgeva la modella e sua madre, che vive ancora con lei.

Da quel momento Carlos ha vissuto con la nonna paterna: in quegli anni il padre era in prigione. Successivamente, Nina è riuscita a riguadagnare l’affidamento di Carlos e sembra decisa a proteggere il figlio da qualsiasi cosa possa accadergli.

Non stupisce quindi che Nina si fosse dichiarata completamente contraria all’idea di Fabrizio Corona di creare un profilo Instagram a Carlos. Il profilo è attualmente ancora attivo ma, almeno apparentemente, viene utilizzato da un team di comunicazione, probabilmente pagato dal padre del ragazzo, e non direttamente da Carlos.

Non avendo un accesso diretto a un profilo IG, Carlos ha quindi “preso in prestito” quello della madre per fare una diretta e parlare con i follower di Nina in merito ad argomenti che gli stanno a cuore, come la filosofia e la matematica.

Nina Moric protegge Carlos: “Basta così!”

Le dirette di Instagram sono un’arma a doppio taglio. Se è vero che sono utilissime per creare un contatto diretto tra un personaggio e il suo pubblico, è anche vero che possono creare situazioni imprevedibili che possono mettere in difficoltà chi risponde alle domande dei follower.

È più o meno quello che è accaduto a Carlos, il quale aveva cominciato la diretta e l’aveva portata avanti per un po’ ricevendo un sacco di complimenti per la sua educazione e la sua preparazione. Come ha dimostrato in più di un’occasione, infatti, Carlos ama studiare e le sue materie preferite sono quelle di un vero intellettuale.

Evidentemente, Nina ha accettato di fargli usare il suo profilo proprio per consentirgli di parlare di argomenti che a Carlos piacciono così tanto, ma le cose a un certo punto hanno preso una piega che Nina ha trovato inaccettabile.

In passato è circolata la notizia che Carlos avesse una qualche forma di autismo. Le voci furono alimentate anche da alcune affermazioni piuttosto ambigue da parte di Fabrizio Corona mentre Nina Moric ha sempre tentato di metterle a tacere.

Da un certo punto della diretta in poi, le domande dei follower a Carlos si sono concentrate proprio sul suo autismo e sul suo rapporto con lo psicologo. A quel punto, comprendendo che la diretta si era trasformata in una scusa per mettere Carlos di difficoltà, la Moric ha deciso di intervenire per chiudere la diretta e addirittura per cancellare il filmato.

“Ma cosa ti dicono? Basta così!” ha esclamato Nina prima di terminare la diretta, ma la sua rabbia ha trovato sfogo anche in una serie di stories in cui ha accusato alcuni utenti di Instagram “evidentemente fake” di aver tentato di ferire Carlos.

“Spesso e volentieri chi mi segue sa che lui ha un pensiero molto profondo soprattutto quando si parla di matematica e filosofia, l’esistenza e tutto il resto e voleva solo approfondire questo discorso” ha detto amaramente la modella. “Fossi in voi mi vergognerei, ma ringrazio le brave persone che hanno partecipato”.

Nina ha quindi annunciato che da ora in avanti non permetterà più a Carlos di esporsi al rischio di essere attaccato via social come capita anche ad altri figli di VIP e, quindi, non gli permetterà più di fare dirette via IG.

C’è da dire però che Carlos ha risposto a tutte le domande con la massima calma e moltissima educazione, dimostrando ancora una volta di essere una persona estremamente matura e diplomatica per la sua età, che si interessa anche di politica e di storia.

Visualizza questo post su Instagram Liliana Segre e il rifiuto del premio Nobel. Un post condiviso da Carlos Maria Corona (@carlosmariacoronathereal) in data: 22 Dic 2019 alle ore 3:08 PST

Ad essere molto meno diplomatico è invece Fabrizio Corona, il quale però non si è ancora espresso, nemmeno indirettamente, in merito all’episodio di cui suo figlio è stato involontariamente protagonista.