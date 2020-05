Fantasie sessuali maschili | Scopri le 10 fantasie più comuni

Alcune fantasie sono simili a quelle delle donne, altre segnano chiaramente una certa idea di megalomania tipicamente maschile. Ecco le 10 fantasie comuni degli uomini.

Le fantasie sono carezze fatte al nostro cervello che ci permettono di prendere una certa distanza dalla realtà. Le donne come gli uomini ne hanno tante. Ma oggi sono le fantasie di quest’ultimo che ci interessano. Il sito di incontri extraconiugali di Gleeden ha svelato quali sono le 10 fantasie sessuali maschili più gettonate tra i suoi suoi membri. Questo sondaggio condotto nel 2018 ci svela che gli uomini amano l’insolito e lo spontaneo, ma anche che fantasticano su determinati luoghi privilegiati. Scopri tutto nel nostro articolo.

Le 10 fantasie maschili più comuni

1/Un trio con due donne

Una fantasia molto diffusa tra gli uomini è quella di un rapporto a tre, con due donne. Questa fantasia aumenta sicuramente l’ego dell’uomo più narcisistico. Una doppia dose di corpi femminili che, secondo alcuni inconsciamente risponderebbe al desiderio di procreare: doppia donna, doppie probabilità.

2/L’hostess sexy



L’uniforme e il sorriso, l’obbedienza unite al dispetto. L’hostess è da decenni tra le fantasie maschili. Per quali ragioni? Alcune persone pensano che il volo aereo inibisca gli spiriti mentre altri vedono nell’assistente di volo una donna in preda alla solitudine e quindi da confortare. Quest’ultima che, con il suo mestiere, avrebbe lanciato anche se stessa, un messaggio di una ricerca permanente di avventura.

3/La VIP

Chiedi ad un tuo collega quale celebrità lo fa fantasticare; dopo un’ora di riflessione fissando il soffitto senza dire una parola, forse riuscirà a darti una risposta. L’immagine della donna sexy e desiderabile è fabbricata dal cinema, dai media, una donna che incarna la desiderabilità, e l’intimità con lei deve essere assolutamente divina da condividere …

4/Sul tetto di un edificio

Questa fantasia incarna chiaramente una megalomania piuttosto formidabile. L’idea dell’ altezza, dell’orizzonte, delle vertigini, le sagome che si possono discernere senza vedere in dettaglio; avere rapporti sul tetto di un edificio faciliterà l’accesso al settimo cielo? Provare per credere.

5/La moglie del capo

Idillio proibito, livello 100! Nelle fantasie di un uomo Lei entra nell’ufficio a controllare dieci volte al giorno se sta esaminando i suoi file, posizionandosi proprio dietro la sua sedia; lo mette in tensione ma non può reagire perché senza di lei sarebbe senza lavoro; inoltre, la salute finanziaria dell’azienda non è mai stata migliore, proprio per questo viene organizzata una festa aziendale per ringraziare tutti i dipendenti. E lì arriva lei, molto felice di essere una First Lady, riservata e statuaria, tuttavia, con lui, è particolarmente gentile. Una distribuzione di sorrisi e belle parole dopo, prima di essere preso in ostaggio da questo pensiero: “La moglie del capo mi eccita terribilmente”. Ora le chiedo di venire a prendere una boccata d’aria fuori…”

6/La segretaria

Docile, sempre pronta a soddisfare il minimo desiderio nell’inconscio collettivo dei maschi, non c’è da meravigliarsi che l’uomo medio fantastichi sulla segretaria. Quest’ultimo il cui cinema pornografico ha rafforzato l’immagine sulfurea giocando cliché della donna sia sottomessa che materna; ma la fantasia che conosciamo è fatta per restituire un’immagine più eccitante, più audace o più stravagante della vita …

7/In un jet privato

Sopra le nuvole, senza altra scelta che fidarsi di questo pilota con 10.000 ore di volo e che fortunatamente ama la vita più di ogni altra cosa. Un’uomo improvvisamente afflitto dal desiderio. Glorioso, non immagina altro che godere mentre osserva la vista mozzafiato insieme ad una donna tanto desiderabile, la ristrettezza del posto, il folto tappeto, tutto fa si che ci si lasci completamente andare .

8/Con una sconosciuta

Conoscere una sconosciuta. In un treno, su una spiaggia, al supermercato … un incontro senza passato, senza futuro, solo un momento presente durante il quale lo spazio tra due esseri viene attraversato da una corrente di 100.000 volt a seguito di un semplice sorriso; un’attrazione reciproca che deve essere rapidamente consumata. Ma attenzione l’impulso non si deve mai trasformare in sentimento e le identità mai rivelate col rischio di non aver soddisfatto una fantasia ma di aver dato vita a una storia a sé stante.

9/In un palazzo di lusso



Gli uomini hanno quindi questa fantasia di fare l’amore in uno stabilimento in cui prevale il lusso. Comandato da quale desiderio imperioso? Forse quello di pensare che questo luogo in cui vive è già stato teatro di un selvaggio confronto tra i corpi di altri uomini e donne di potere. Come sappiamo, una camera d’albergo ha una grande carica erotica, quindi immagina una suite di un maestoso palazzo. Tutto questo spazio che può essere trasformato durante la notte per senza preoccuparsi che in seguito tutto dovrà essere pulito.

10/Legato

La più “sana” delle fantasie che attanaglia gliuomini è quella di essere imbavagliati, essere legato durante un atto sessuale, essere privato dei suoi movimenti indulgendolo in schiavitù non sarebbe in definitiva il modo migliore per lui di … liberare la mente?

